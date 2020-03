Laurea in Medicina diventa abilitante: subito medici neolaureati al lavoro

Coronavirus, 10mila nuovi giovani medici subito al lavoro

Coronavirus: risposta del Governo italiano all’emergenza sanitaria

L’Università alla guida del cambiamento del Paese

Buone notizie per tutti i: il percorso che tutti gli aspiranti medici devono fare, come stabilisce una norma del, si accorcia notevolmente grazie all’introduzione dellaDall'università al lavoro subito dopo la laurea: così migliaia di neolaureati andranno a coprire le necessità del nostro sistema sanitario nazionale.E' sbagliato pensare che saranno subito mandati in prima linea ad affrontare il coronavirus, ma il loro contributo sarà essenziale proprio per vincere questa battaglia. Come affermato dal ministro Manfredi, "I diecimila laureati in Medicina che hanno fatto domanda per l' Esame di Stato , fino a ieri necessario per l'abilitazione al mestiere" potranno "essere impiegati subito nei servizi territoriali, nelle sostituzioni della Medicina generale, nelle case di riposo. Libereranno diecimila medici che, loro sì, saranno trasferiti nei reparti di corsa". Medici con maggiore esperienza, quindi, potranno essere impiegati a fronteggiare l'emergenza che stiamo vivendo nelle zone più colpite.Laè stata una decisione rivoluzionaria nell’istruzione universitaria italiana, ma. Grazie al nuovo decreto, saranno infatti schierati benin prima linea nelle corsie ospedaliere per portare il loro prezioso contributo nella sanità italiana.Questa importante decisione in cui tutti gli aspiranti medici confidavano da tempo è stata la risposta che il Governo ha voluto offrireche sta pesando sul nostro Paese da settimane, tanto più grave per la mancanza di medici nel contrastarla.È stato dunque questo un passo molto importante e significativo che le autorità italiane hanno ritenuto fondamentale fare per debellare il Covid-19 e per sanare così quella grande carenza di personale di cui era privo il nostro sistema sanitario.Guarda anche:Il, ha accolto con favore il nuovo decreto in quanto ritiene che siache la società, affatto statica ma in divenire, impone: “Cogliamo questo momento di difficoltà per adeguarci per sempre e con positività anche alle esigenze di una società che cambia”.Proprio questo momento di grave crisi è stata dunque l’occasione per far percepire a tutti l’urgente bisogno di un maggior numero di unità mediche, necessità a cui le autorità hanno dato prontamente una risposta concreta. Per questo, è stato istituitodestinato alle “esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca”.Del resto, come afferma con orgoglio anche il Ministro Manfredi, il primo passo verso un segnale così forte e importante, doveva avvenire proprio all’interno dell’che da sempre rappresenta “. Il sistema universitario ha sin dall'inizio mostrato grande collaborazione e capacità di adeguarsi rapidamente alle nuove esigenze poste da questa emergenza, e di questo ringrazio la Crui e tutti i Rettori”.