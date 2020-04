I tutorial più strani cercati su Google ai tempi della quarantena

Ecco i 10 tutorial più strani ricercati ai tempi della quarantena.

Amigurumi

Origami

Allenamento

Taglio dei capelli per ragazzi

Tintura capelli per ragazze

Disegno

Uncinetto

Videochiamate

Mascherina fai da te

Addestramento cani

Lacontinua e sarà così almeno fino al 3 maggio. Bisogna rimanere a casa, ormai è noto, ma è necessario trovare modi sempre diversi per. In queste settimane di isolamento forzato il web ci aiuta a mantenere i rapporti sociali, ma anche a tenerci in forma. Tra le tendenze di ricerca degli italiani sunel periodo tra il 9 marzo e il 9 aprile,Sì, perché in molti si sono affidati al fai da te per le videochiamate, per il fitness o tagliarsi i capelli.è un termine giapponese che deriva dalla parola “ami” che significa lavorare a maglia o all’uncinetto, e “nuigurumi”, che significa peluche. Questo canale è completamente dedicato al fai-da-te e all'artigianato, con particolare attenzione alla creazione di. Un modo decisamente originale e divertente per passare il tempo e coinvolgere anche i bambini.Il canale You Tube "Hello Origami" di Jo Nakashima conta ormai più di 2 milioni di iscritti. Questo creatore vi insegnerà a creare, cioè trasformare un semplice foglio di carta in centinaia di forme diverse. Il suo video più popolare permette di creare una rosa (quasi 30 milioni di visualizzazioni), ma ci sono anche draghi, pappagalli e altre forme geometriche. Il canale vi spiegherà invece come creare bigliettini, segnalibri e scatolette porta penne.Con le palestre chiuse gli italiani. Sul canalesono presenti sia brevi video breve con singole pratiche di, che puoi unire con altri per creare la tua lezione personalizzata a seconda del tuo obiettivo o del tempo che hai a disposizione, sia lezioni complete di varia durata. Tra i canali in lingua italiana c’è quello di, personal trainer che oltre agli esercizi offre anche videoricette per l'alimentazione prima e dopo il workout.Come tagliare i capelli ad un uomo? Laè imprescindibile e se va tutto male, basta dare un taglio netto. Magari è il proprio papà a chiedercelo o noi stessi. L'errore è tollerato, ma è sempre meglio guardare su Youtube per qualche tutorial. Roba da uomini che insegna come tagliarsi i capelli e farsi la barba con il proprioSiamo già da oltre un mese a casa e lapuò essere un problema soprattutto per le ragazze. I saloni di bellezza, però, sono chiusi. Niente paura, però, perché su YouTube sono tanti i, famosissima blogger, può insegnarci a fare una tinta casalinga perfetta. Basta seguire passo dopo passo quanto spiegato nel video e, certamente, I risultati non mancheranno.Durante la quarantena c'è tempo anche per disegnare. Su Youtube c'è un canale molto noto, a cura di, che offre tanti consigli utili per come superare la famosa sindrome da foglio bianco. Tra i suoi video più popolari ce n'è uno dedicato al, l'arte della calligrafia che sta spopolando anche tra i più giovani.non è solo roba da nonne, ma è un'arte molto antica che risale addirittura all'epoca egizia. Su Youtube si trovano tanti tutorial per imparare acome quello di Francesca con il suo. Sul suo canale tante dritte e consigli per un corso di uncinetto fruibile per chiunque.Non c'è solo spazio per lo svago, ma anche per il lavoro soprattutto per chi svolge attività di smart working. Ecco dunque che si riscopre ilper lavoro o per svago. Zoom, Skype, Facetime e altri ancora. Con, noto canale YouTube di divulgazione scientifica, scopriamo come fare una videoconferenza in pochi passaggi.Le, in molti casi, sono quasi introvabili o a prezzi molto alti. I tutorial per farsela a casa ce ne sono tanti e gli italiani, spinti della necessità oltre che dalla curiosità, hanno cercato come realizzarsela. In realtà, bene precisare, che bisogna rispettare le regole e soprattutto acquistareche abbiano realmente efficacia e ci proteggano dal coronavirus.Chi ha un giardino e unpuò avere molto più tempo per passare il tempo con lui. Convengono dati tanti consigli su come affrontare la quarantena con i nostri amici a quattro zampe con tanti utili esercizi di