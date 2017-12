I 10 stranissimi perché più chiesti a Google nel 2017

La fine dell'anno si avvicina e, come da tradizione, Google ha pubblicato la sua classifica dei trends del 2017.

Diverse categorie, diversi interessi. Ma quella che a noi di Skuola.net è apparsa più interessante, è stata la classifica dei "perché" più googlati nel 2017: veri e propri misteri della vita, arcani da scoprire che hanno incollato gli italiani al pc o allo smartphone. Curiosi di saperne di più? Sappiate che si parla di geopolitica, montagne, cicale, e ovviamente di Fedez.

"10. Perché c'è la guerra in Siria?"

"9. Perché si chiama Blockhaus"

"8. Perché Fedez piange?"

"7. Perché la Corea del Nord vuole attaccare gli Stati Uniti?"

"6. Perché il sale scioglie il ghiaccio?"

"5. Perché si festeggia il Ferragosto?"

"4. Perché si festeggia l'8 marzo?"

"3. Perché le cicale cantano?"

"2. Perché fischiano le orecchie?"

"1. Perché la Catalogna vuole l'indipendenza?"

Una delle preoccupazioni principali degli italiani riguarda gli equilibri internazionali. La guerra in Siria si è trasformata in un conflitto internazionale che ha visto protagonisti anche i gruppi terroristici dello Stato Islamico.Tra i dubbi italiani, anche le montagne. Blockhaus significa letteralmente “casa di pietra” ed è riferito alla cima chiamata anche “Montagna dei Briganti”, sulla Majella.Fedez è stato vittima di uno scherzo organizzato da J-Ax, con l'aiuto de Le Iene.Chi dimenticherà più il suo pianto disperato?Minacce e missili non passano certo inosservati: la tensione tra i due Stati è alle stelle ma nasce ai tempi della Seconda Guerra Mondiale e alla Guerra di Corea.Semplice, il sale ha la proprietà di abbassare il punto di congelamento dell’acqua.Il 15 agosto si festeggia l'Assunzione di Maria, ma il Ferragosto ha radici antiche che risalgono addirittura all'antica Roma.L'8 marzo si festeggia la Festa della donna per ricordare le conquiste sociali, politiche ed economiche che hanno ottenuto le donne nel corso della storia. Questo giorno venne fissato il 14 giugno 1921 durante la Seconda conferenza internazionale delle donne comuniste.Una curiosità sul mondo della natura. La funzione del canto delle cicale è sessuale: il suono, emesso dal maschio, serve per richiamare l'attenzione della femmina.Il fischio nelle orecchie è una sensazione soggettiva, un Basta un’ostruzione del condotto uditivo dovuta a cerume o a catarro, per generare il fischio.Un tema che ha fatto discutere, e non poco. Fino a qualche anni fa a muovere le rivendicazioni catalane erano soprattutto le radici storiche e culturali della regione, caratterizzata da un alto livello di autonomia e dall'uso di una lingua propria. Oggi invece sono soprattutto su ragioni politiche ed economiche a spingere i catalani verso l'indipendenza.