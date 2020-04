Cosa mi lasci di te arriva su Prime Video: 5 motivi per non perderlo!

Un film sulla forza dell’amore

KJ Apa: il protagonista perfetto

E’ tratto da una storia vera

La musica come salvezza

Come trovare la forza nelle avversità

Cosa faresti se, dopo aver incontrato, ti rendessi conto che il tempo insieme sta velocemente finendo? Potresti trovare la risposta in “Cosa mi lasci di te”, film in uscita dal, che racconta la vera storia di, cantautore americano, che corona il suo amore sposandosi a soli 23 anni conDopo pochi mesi dalle nozze, i due sono messi a dura prova dalla malattia di lei, ma fanno affidamento sul loro legame, così forte, per andare oltre ogni avversità. Nel film vedremo, la star della serie, nei panni del protagonista, un musicista di talento che, nella sua passione e nella radicata spiritualità, troverà la forza per tornare alla vita anche dopo che quest’ultima è stata stravolta da una terribile tragedia. “Cosa mi lasci di te” è, insomma, un film che parla di. E se ti servono altri motivi per non lasciartelo scappare, noi di Skuola.net te ne elenchiamo ben 5 perSe sei alla ricerca di un, ma non hai voglia di vedere le solite commedie, allora “Cosa mi lasci di te” è ciò che stai cercando., sì, ma anche: non si tratta una favola, ma di una, umana, nella quale non è possibile immergersi senza emozionarsi. L’amore narrato dal film è un, tormenta ma che soprattutto, portando i due giovani innamorati a sposarsi proprio pochi mesi prima che Melissa peggiori. Una storia imperdibile per gli amanti dei teen drama.In questo periodo stiamo tutti passando molto tempo sui vari servizi di streaming e, diciamoci la verità, tutto quello che potevamo vedere lo abbiamo già consumato avidamente. “Cosa mi lasci di te” può rappresentare una novità su cui fiondarsi anche per gli amanti di, dato che a interpretare il protagonista è, l’amatissimo Archie Andrews della famosa serie tv. Non tutti sanno che KJ non è solamente un, ma è ancheche, siamo certi, non potrà che conquistarti interpretando il ruolo del giovane Jeremy Camp.Questo film infatti è basato sulla, e in particolare narra gli anni della giovinezza, il primo vero amore, le sfide che la vita gli ha messo davanti e che è riuscito a vincere. Proprio perché si tratta di un racconto di vita vissuta, l’amore dei due protagonisti non risulta mai banale: è un sentimento sincero, vero, profondo, che non lascia scampo e che non può essere frenato da nessun tipo di ostacolo. Nel momento di massima necessità, ilsi rafforza e diventa più imponenteche ci pone, a volte tragicamente, di fronte alle nostre fragilità.La vera storia di Jeremy Camp e il modo in cui ha reagito può essere uno spunto per tutti quelli che in questo momento vivono una situazione per certi versi simile dal punto di vista emotivo. Esiste ancora qualcosa per cui vale la pena di vivere? Questo è ciò che si chiederà Jeremy nel momento in cui tocca il fondo. Ma forse non tutto è perduto, e capisce chepuò trovare conforto, ma anche speranza e, in qualche modo,. E questo lo porterà a creare qualcosa di eccezionale....Una storia, poi, dalla quale è possibile ricavare un, la cui forza permette di superare gli ostacoli sul proprio cammino, anche i più dolorosi. Jeremy, infatti, credendo in sé stesso, nell’amore provato per Melissa e nei propri sogni,, dopo il buio degli anni in cui ha rinunciato alla musica.“Cosa mi lasci di te” è un film struggente che vale la pena vedere, per conoscere e capire quanto il dolore, sempre presente nelle nostre vite, possa essere trasformato