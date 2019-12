Stivali Wellington: tutto ciò che c’è da sapere sul Doodle di Google

Stivali Wellington, 5 dicembre: data non casuale

Stivali Wellis come simbolo

Oggi Googlenella schermata home, come è solito fare, e ha deciso di inserire un logo animato, i classici. Ma come mai questa scelta alquanto insolita?su questo comodo e utile indumento, analizzando ancheche Google abbia scelto proprio questo giorno per ricordareInfatticadderoin poche ore nel Regno Unito, rendendo così quel giornoin Gran Bretagna. A voler essere più precisi la precipitazione intensa si verificò nella contea inglese di, al confine. Va’ da sé che non esiste giorno migliore per ricordare questo indumento,, dal primo duca di Wellington,, nella prima metà dell’Ottocento, e che negli ultimi anni, salvando da sempre tantissimi piedi dall’annegamento.Gli stivali Wellington, o, come sono soliti abbreviarli nel Regno Unito, non sono solo una calzatura comoda e pratica, ma con il passare del tempo sono diventati anchedi tutti quei paesi nordici e, come ad esempio proprio la. Infatti gli stivali di gomma appaiono in moltissimi film e anche, come tratto distintivo inglese e non solo. Ad esempio l’orsettoè famoso anche per le sue, spesso rosse o gialle. E anche in altri programmi per bambini, come il celebre, sono stati inseriti gli, per far saltare la maialina da una pozzanghera all’altra.