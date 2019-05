Cornetto Algida compie 60 anni: le cose da sapere sul “Cuore di Panna” che ha fatto innamorare generazioni di studenti

Il gelato: chi non lo ama? E’ un’ancora di salvezza durante i torridi pomeriggi passati in casa a studiare, oppure il perfetto spuntino in una mattina assolata, o ancora, l’assoluta dolcezza da gustare nelle sere passate in spiaggia a guardare le stelle… magari con la persona che ci piace!

Insomma, soprattutto per noi italiani, il gelato è uno di quei generi di conforto che non manca quasi mai nel nostro freezer, e il preferito non può essere che il fantastico Cornetto!

Ormai è un must: quando iniziano a girare gli spot del Cornetto Algida in Tv, è già estate. Musica, amore, amici, mare, vacanze… Siete pronti? Tutto questo e molto di più ci aspetta tra pochissimo ormai!

E, visto che il mitico Cornetto Algida per gli studenti di tante generazioni è sinonimo di sole e felicità, non possiamo non festeggiare il suo compleanno: compie infatti la bellezza di 60 anni dalla sua primissima distribuzione in Italia. Ecco 5 cose da sapere sul gelato dal famoso cuore di panna che tutti amiamo e… che continua a farci innamorare ogni estate!

1. In arrivo un nuovo spot

Anche quest’anno è in arrivo una ricordarci che è tempo di tuffarsi in una nuova estate magica! Non possiamo “spoilerare” troppo… ma sappiate che sarà sicuramente d’effetto. I due protagonisti, infatti,in nome dell’amore, ripercorrendo le diverse epoche, dal 1959 ad oggi. Non vi resta che “assaporare” la loro storia.

2. Un “match” perfetto?

Le novità non sono finite!, cercando il perfetto match sulla base delle loro personalità e dei loro interessi e “costruendo” il racconto intorno a loro.Come sarà andato l’incontro sul set? Per scoprirlo, basterà non perdersi il video che racconta il casting per il nuovo spot e il backstage dello shooting.

3. “Cuore di Panna”: la canzone del nuovo spot del Cornetto è cult

Un tocco vintage è d’obbligo per. Così nel 2019 torna lo storico jingle “”, colonna sonora di tanti celebri pubblicità del passato. Fino ad oggi,è sempre stata anche. Qualche esempio? “Italiana” e “Vorrei ma non posto” di J-Ax e Fedez, “Lento-veloce” di Tiziano Ferro, “Buon viaggio (Share the love)” e “Logico” di Cesare Cremonini: tutte canzoni ai primi posti delle classifiche italiane dell’anno di uscita! Scommettiamo che succede di nuovo?

4. Quest’estate ci sarà un’edizione limitata del Cornetto

Quest’anno, per assaggiareci sarà un buon motivo in più. Per celebrare i, è stata prodotta un’edizione limitata con una nuova cialda riportante il logo Cornetto in rilievo. Ma non sarà facile trovarla! Per chi ci riesce, Algida ha in serbo una sorpresa niente male: potrà infatti parteciparescattandosi una foto mentre dà il primo morso al Cornetto, pubblicandola su Instagram e partecipando al concorso sulla pagina web dedicata www.cornetto60.it

5. Cornetto, il gelato che piace a tutti

Sono passati 60 anni, ma sono volati via in un soffio. La ricetta delè nata in Italia e ancora oggi lo stabilimento sito a Caivano, in provincia di Napoli, è uno dei più grandi del mondo: immette sul mercato ogni giorno oltre 2.000.000 Cornetto che, per la maggior parte, sono destinati proprio all’Italia. Italiani al 100% sono anche il latte e le nocciole, gli ingredienti principali della ricetta. Qui si preparano anche, che incontrano le esigenze di tutti: dal Classico più amato, al Veggie e al Gluten Free (i più recenti) fino ai gusti più originali e alle dimensioni più svariate. Maxi, mini, al caffè, alla fragola, al caramello... e tanti altri. Ad esempio, qualcuno di voi sapeva che? Per assaggiarlo, però, è necessario un viaggio in Thailandia!