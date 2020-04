Come recuperare gli avanzi di Pasqua: le migliori ricette

Come riutilizzare gli avanzi dell’uovo di Pasqua

350 ml di panna fresca liquida

200 g di cioccolato fondente

80 ml di latte

30 g di zucchero a velo

Come recuperare gli avanzi di pasta

Come recuperare gli avanzi di verdure

Come recuperare gli avanzi di carne

In questo periodo in cui si è costretti a restare in casa, in molti stanno sperimentandoVisto che siamo vicini alle vacanze pasquali, abbiamo pensato di dare dei consigli pratici per imparare cucinando senza sprechi. Quante volte vi è capitato dopo il pranzo di Pasqua di avere porzioni avanzate e non sapere che farne? Vi proponiamo alcune sempliciSe state cercando un’alternativa per riutilizzare gli avanzi del vostro uovo di cioccolato, vi proponiamo unada provare in queste vacanze di Pasqua.Per questa ricetta avrete bisogno di:Le porzioni riportate sono per quattro persone e a preparare la Mousse impiegherete solo cinque minuti, vediamo la preparazione! Come prima cosae lasciatela riposare. Se decidete di usare il microonde, mettetein una ciotola eper due minuti a 650 W, se invece usate il pentolino aggiungete gli stessi ingredienti e fate riscaldare finché non raggiungono il bollore. Adesso. Quando il composto si sarà raffreddato, non vi resta che unire la panna con movimenti regolari dall’alto verso il basso per evitare di smontarla. A questo punto potete impiattare ine farli riposare in frigo per un’ora o in freezer per 20 minuti.Perché non utilizzare gli? Che siano lasagne cannelloni pasta al forno o semplicemente pasta condita, si rivelerà un ottimo ripieno per un piatto facile e gustoso. Vi servirà solamente la pasta sfoglia per questa preparazione, ma se volete dare più gusto,. Una volta steso la sfoglia foderate uno stampo alto e imburrato (o spennellato con un po’ di olio). A questo punto aggiungete il condimento a piacere all’interno della pasta e richiudete la sommità con un altro strato di pasta sfoglia. Ricordate di bucherellare con una forchetta la sommità e spennellarla con un tuorlo battuto. Per la cottura basteranno 20/30 minuti in forno statico a 180°., usate lo stesso procedimento della pasta. Ricordate di saltarle prima in padella per evitare che queste risultino troppo bagnate e di. Se invece volete optare per qualcosa di diverso, provate a creare un rotolo di verdure, stendendole sulla pasta sfoglia con il formaggio e arrotolando il tutto. Dopo averlo cotto in forno con le stesse modalità della torta salata, aspettate che si raffreddi e tagliate a fettine.Se ad avanzarvi è della carne d’agnello, vi basterà tritarla e formare delle piccole polpettine da mettere in forno e servire con la vostra salsa preferita. Se non l’avete, potete creare facilmente unaservendovi di: 1 cucchiaio di senape, 1 cucchiaio di yogurt, basilico, prezzemolo, 1 cucchiaio di olio, e un pizzico di sale. Se si tratta di carne di manzo tacchino o pollo, una volta tritata dovrete aggiungere all’impasto dell’ uovo, del parmigiano, latte, mollica di pane, e spezie (a piacere). Se volete, potete inserire nel composto. Successo assicurato!