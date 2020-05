I più bei parchi urbani dove andare in fase 2

Il Parco della Mandria

Villa Manin di Passariano

Parco Villa Gregoriana

Parco Sempione

Villa Borghese

Giardini Margherita

Parco Virgiliano

Con l’arrivo della Fase 2 in moltissimi, soprattutto conche si stanno affacciando un po’ ovunque in Italia. Infatti dall’ultimo dpcm, che sono stati riaperti un po’ in tutta la penisola.Ma quali sono i parchi migliori dove poter andare a correre? Ecco una lista dei parchi più belli d’Italia.Situato, della Città metropolitana di, in Piemonte, il Parco della Mandriain cui vivono liberamente numerose specie di animali selvatici e domestici, come cervi, volpi, aironi, scoiattoli, cinghiali e cavalli. Ideale per fare due passi e ammirare le meraviglie naturali che contiene.Qui il link al sito ufficiale.Il parco in questione si estende tutto intorno a una villa veneta. La villa, ispirata ai lustri di Versailles, è un complesso architettonico monumentale sorto nel Cinquecento, e da quest’ultima si snoda un parco di. Dopo una travagliata storia, in anni recenti, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. È dunque possibile, in quanto ormai parco pubblico.Qui il link al sito ufficiale.Il Parco della Villa Gregoriana, nei pressi di un’antica necropoli romana, a pochi passi dalla capitale. Entrandovici troverete un paesaggio dal fascino unico e incontaminato che fa del Parco una delle più romantiche passeggiate al mondo, ideale anche per praticare sport e attività fisica all’aperto.Qui il link al sito ufficiale.Uno dei parchi più conosciuti d’Italia,. Realizzato a fine Ottocento sull'area già occupata dalla Piazza d'armi,. Ideale per chi nel caos cittadino ha bisogno di staccare da palazzi e impegni e immergersi nel verde del parco.Qui il link al sito del Comune di Milano.Situata nel cuore di Roma, Villa Borgheseche comprende al suo interno sistemazioni a verde di diverso tipo, dal giardino all'italiana alle ampie aree di stile inglese, edifici, piccoli fabbricati, fontane e laghetti., che soddisfa ogni tipo di richiesta, da zone più urbane a parti più selvagge e immerse nel verde. Ottimo per praticare sport all’aperto, rimanendo nel centro di Roma.Qui il link alla Sovrintendenza ai beni culturali di Roma.I giardini Margherita. Si snodano per circa 26 ettari, e al loro interno si possono trovare evidenti legami con il giardino all'inglese o quello più romantico. Sono considerabili un’oasi verde, perfetta per praticare attività motoria, correre e fare esercizi nel verde.Qui il link al sito ufficiale.Se stai cercando un, allora il parco Virgiliano è l'ideale. Detto anche "Parco della Rimembranza", è un parco panoramico che sorge nel quartiere, a Napoli, e vanta quindi una splendida vista sul Golfo di Napoli. In questo parco potrai correre tra i sentieri nel verde della collina di Posillipo, o allenarti a pochi passi dal caos della città.Qui il link al sito del Polo Museale Campania.