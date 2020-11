5 regali che non potresti mai fare in Cina

Ombrelli

Orologi da tavolo o da polso

Scarpe

Cappelli verdi agli uomini

Pere e prugne

Riuscire a trovare il regalo più adatto è sempre difficile e richiede tempo, ma se si aggiungono anche differenze culturali, l’errore o la figuraccia può essere dietro l’angolo. In, ad esempio, esistonoche, a causa del loro valore simbolico e/o evocativo,. Ecco quali sonoad amici, partner o colleghi cinesi se si vogliono evitare spiacevoli fraintendimenti culturali.Guarda anche:In cinese la parola “” 伞 sǎn ha un suono molto simile a quello di “” 散sàn, proprio per questo regalare un ombrello sarebbe come voler dire di avere intenzione di rompere una relazione con qualcuno. Certo però che il gesto di porgere a qualcuno un ombrello durante un giorno di pioggia è più che opportuno.Anche in questo caso c’è un gioco di omofonia, infatti “” 送钟 (sòngzhōng) si pronuncia allo stesso modo di “” 送终 (sòngzhōng), diventando un richiamo alla morte di cattivo gusto, ed è considerato una grave mancanza di rispetto in particolare verso i più anziani perché sembra di augurare la morte.In cinese la parola “” si dice 鞋 xié, proprio come un altro carattere – 邪 xié – che però significa “”. Inoltre, se le scarpe che regali sono piccole rispetto alla taglia del piede di chi le indosserà significa “dare a qualcuno delle scarpe strette da indossare”, ed in cinese la frase “” (穿小鞋chuān xiǎoxié) viene usata per esprimere un concetto negativo, cioè “”.I cappelli sono un’ottima idea regalo, soprattutto per gli anziani, tuttavia, bisogna far attenzione al colore: non bisogna mai mettere un cinese nelle condizioni di “” perché in cinese l’espressione “indossare un cappello verde” 戴绿帽子(dài lǜmàozi) equivale a dire “”, per questo ricevere un cappello verde potrebbe essere male interpretato, soprattutto se ricevuto dal proprio compagno.Se state preparando un cesto di doni,. In cinese, pere (梨lǐ) e prugne (李子lǐzi) si pronunciano allo stesso modo di “lǐ 离”: simboleggiano la separazione ed è meglio quindi non regalarle.Gianluca Daluiso