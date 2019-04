Primo maggio, festa dei lavoratori: perché si festeggia?

Il primo maggio non è un giorno come tutti gli altri, ma è la festa di tutti i lavoratori che in questo giorno ricordano e "celebrano" il lavoro e le battaglie operaie per ottenere i diritti. Ecco

La storia del primo maggio, la festa dei lavoratori

Ilè la data in cui scade l’ultimatum della Federation Trade and Labor Unions che chiedeva un orario di lavoro di otto ore giornaliere, sancite dal contratto; Ma, a Chicago nella rivolta di Haymarket, perdono la vita molti uomini che stavano manifestando contro il licenziamento preventivo e per ottenere i loro diritti: la polizia spara sui manifestanti. Il presidente dell'epoca, Grover Cleveland, sceglie di commemorare questo episodio in data primo maggio spostando, però, l'oggetto della commemorazione sul tema generale del "lavoro"

Primo maggio in Italia e nel mondo

Dopo poco meno di dieci anni lasi diffonde anche in Canada in ricordo delle marce dei lavoratori a Toronto e Ottawa del 1872. In Europa, invece,. In Italia la festa arriverà solo due anni dopo la Seconda internazionale, per poi essere soppressa nel ventennio fascista e re-istituita nel 1945.

Come festeggiare il 1° maggio

Tutti gli anni la più grandesi festeggia con iled è organizzata dai tre maggiori sindacati italiani. Ma non mancano sicuramente le iniziative personali, sono sempre di più le persone che negli ultimi anni decidono di approfittare di questo giorno per fare una gita fuori porta, una bella scampagnata, o ancora, per chi ne ha la possibilità, una visita prematura al mare...