Festa del papà: perché si festeggia oggi 19 marzo?

Festa del papà e San Giuseppe: il legame che unisce le due feste

Festa del papà e San Giuseppe: le tradizioni nel mondo

Ilsi celebra ine in altri Paesi del mondo la, una giornata interamente dedicata al sentimento verso la. I motivi dell’istituzione di tale festa possono essere riconducibili alla lunga tradizione cattolica che accompagna il nostro Paese e in particolare alla figura di, padre putativo diEcco dunque tutto quello che c’è da sapere sulledi tale festa e i diversiin Italia.Nellail 19 marzo è il giorno in cui si dice che morì, compagno di Maria e. Data la sua importante presenza nella vita di Cristo e la sua naturaladecise di dedicargli un giorno sul calendario romano già nelcon Papa Sisto IV. Nel, invece, sempre la Chiesa lo elesse come. Per tali ragioni, l'e alcuni Paesi come, fanno coincidere la festa dedicata al papà con la commemorazione del protettore di tutti i padri, appunto San Giuseppe. Data l’importanza della cerimonia e dei diversi preparativi pensati per la giornata, la festa di San Giuseppe e dunque quella del papà, sono spesso stati: se in alcuni cantoni della Svizzera e in alcune province della Spagna continua ad essere unsul calendario, in Italia è passata acon la legge 5 marzo 1977. Vediamo insieme nel prossimo paragrafo i diversiin Italia.Guarda il video conCome anticipato, nei Paesi di fede cattolica laè ile coincide con il giorno dedicato a. Legati a queste ricorrenze vi sono, soprattutto culinarie: pare infatti che dopo laper proteggersi dalle persecuzioni del re Erode, Giuseppe fu costretto aper continuare a dare sostentamento alla propria famiglia. Quali sono dunque i dolci fatti durante il giorno della sua celebrazione? Partendo dal settentrione, inè diffusa la, dolce di pasta frolla farcita con una mostarda tipicamente bolognese. Ine insi fanno lee aNel, invece, è diffusa la ricetta napoletana o delle alternative ad essa delle, frittelle farcite con creme e marmellate.