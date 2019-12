“White Mirror”, gli scienziati più importanti d’Italia si raccontano: intervista al Prof.re Roberto Defez

STEM, uno dei campi più ambiziosi del sapere

Sono le, ovvero, le protagoniste di ‘White Mirror’, web serie in onda sui canali del nostro portale, Skuola.net naturalmente. Proprio queste discipline, episodio dopo episodio, saranno le compagne di viaggio in un vero e proprioE in ogni tappa di questa avventura ci saranno alcuni dei più, che hanno deciso di dare il loro contributo all’, il progetto nato dalla collaborazione tra il centro UniStem dell'Università di Milano e Fondazione TIM per trasmettere ai ragazzi che frequentano le scuole superiorie incoraggiarli così a scegliere percorsi universitari legati alle STEM. La terza puntata è dedicata ache ha incontrato i numerosi studenti del, classe 1956, è uno scienziato di fama mondiale per la sua attività di ricerca suie per i suoi studi sugli. Agli oltri 500 ragazzi presenti lo scorso 28 ottobre alla tappa, Defez ha spiegato loro in cosa consiste nello specifico la sua attività: isolare, analizzare e provare a migliorare le attività dei batteri del terreno per proteggere le piante da stress ambientali come le alte temperature o i suoli molto salini e a come migliorare geneticamente le piante coltivate nella produzione agricola. Per questo gli studi del dottor Defez sono così importantiIl consiglio che lo scienziato ha dato ai ragazzi è chiaro, studiare le STEM è una splendida opportunità: “Perché è uno dei campi più ambiziosi del sapere, perché consente un progresso sociale e culturale straordinario e un confronto a livello internazionale nel quale a contare sono le capacità e il talento”. “Un modo – continua Defez - per uscire dal provincialismo, e accedere ad un sapere universale”.