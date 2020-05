Parole O_Stili 2020: Malika Ayane, Bebe Vio e tanti altri big al Festival della Comunicazione non ostile

Parole O_Stili: un festival contro i linguaggi violenti e le fake news

Una nuova carta etica per una comunicazione non ostile

Festival della Comunicazione non ostile: il programma e come partecipare

Venerdì 8 maggio

Ore 09:30 - Quando a settembre rivedrò i miei compagni… Questo momento è pensato per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Se sei un insegnante iscrivi la tua classe!

Ore 11:00 - Si è ciò che si comunica Momento inaugurale delle due giorni, della durata di 30 minuti circa. Tracceremo, insieme a Rosy Russo e a un ospite speciale, una panoramica sulle relazioni, digitali e non solo, che abbiamo costruito o ri-costruito in questi ultimi mesi. Insomma, si parlerà di sentimenti.

Ore 12:00 - La tecnologia ci curerà? In che modo la tecnologia e la storia infinita delle App di tracciamento ci aiuteranno a guarire? Come ce ne stiamo servendo in Italia e quali sono invece le esperienze positive adottate da altri Paesi (un esempio, la Corea del sud)?

Ore 16:00 - Settembre 2020: la scuola che verrà Che tipo di scuola ci attenderà alla ripresa? In che modo il coronavirus avrà cambiato metodi didattici, rapporto alunni/docenti e docenti/genitori?

Ore 17:30 - Pandemia: cosa i giornalisti hanno scelto di raccontare e di non raccontare La stampa italiana si è molto concentrata sul racconto del numero dei contagiati, delle curve e dei periodi di picco ma quanto sappiamo invece delle storie di corsia, d’impresa e di famiglia?

Ore 19:00 - Il difficile dialogo con i cittadini durante una pandemia Lo stato di emergenza, le informazioni spesso contraddittorie, la difficoltà di dare risposte tempestive, hanno avuto un impatto sul rapporto tra istituzioni e cittadini? Cosa sta funzionando e cosa no nella comunicazione della pubblica amministrazione e delle istituzioni.

Sabato 9 maggio

Ore 10:30 - La comunicazione della Chiesa ai tempi del Covid-19 In che modo Papa Francesco e la chiesa cattolica si stanno raccontando? Le potenti immagini di piazza San Pietro in che modo hanno inciso nella narrazione dello stato d’emergenza, spirituale e umana che stiamo affrontando?

Ore 12:00 - #iorestoacasa: storie e personaggi che hanno fatto la differenza online Il valore delle community è sempre più evidente. Troveranno spazio i racconti di storie e personaggi che hanno fatto la differenza in questi mesi di emergenza, ponendo il focus sull’inclusione.

Ore 16:00 – Il Manifesto della comunicazione non ostile e inclusiva Sarà il momento dedicato alla presentazione della nuova declinazione del Manifesto. 10 testimonial di rilievo che avranno il compito di introdurre e lanciare il nuovo decalogo.

Ore 18:30 - Pow3r vs Paolo Condò: una sfida su Twitch - In partnership con VODAFONE Una coppia di ospiti famosi, provenienti da ambiti diversi, si ritrova a giocare e chiacchierare in modo informale di alcune tematiche di strettissima attualità.

L’idea diè cambiata sempre di più con l’avvento die con lo sviluppo dei. La possibilità di partecipare al dibattito e di dire la propria sui social network è innegabile e ha suscitato molte speranze, legate a un possibile accesso sempre più ampio alle fonti di informazione e alla moltiplicazione di spazi per la libertà e lo scambio di idee.Sempre più spesso, però, le stesse piattaforme digitali sono diventate il megafono per, soprattutto tra i più giovani, Millennials e GenZ. Non solo, il web ha cominciato a fare da contenitore di. Proprio per riflettere sull’importanza delle nostre relazioni digitali e per continuare a mettere al centro le parole e il loro enorme potere, scende di nuovo in campo, il, giunto alla sua quarta edizione. Tra gli ospiti: lo scrittore e conduttore, la Ministra dell’Istruzione, il direttore di Skuola.net, la cantante, la campionessa paralimpicae tanti altri., come tutti gli eventi pubblici programmati che vanno in scena durante l'emergenza coronavirus, si svolgerà online. Una lunga diretta streaming che partiràe si concluderà nel pomeriggio di. Il tema attorno al quale ruoterà l’intero festival fa leva sul secondo punto del manifesto dell’associazione: “”. Come spiega, presidente di 'Parole O_Stili', la Rete “è un bene preziosissimo che merita di essere curato e a cui va dato il giusto valore”.Perché sebbene i fenomeni, ad esempio, di omofobia e islamofobia stiano diminuendo,. Inoltre, secondo le rilevazioni dell', odio e falsità fanno parte del nuovo modo di comunicare per l’80% degli intervistati, dato in crescita del 14% rispetto al 2018. Inoltre, il 63% ritiene che i giovani si abitueranno a usare toni offensivi e solo il 22% pensa che le giovani generazioni riusciranno a scegliere uno stile comunicativo più corretto.Durante l’evento saranno affrontate anchelegate alla strettissima attualità: dal cambiamento del rapporto docenti/genitori con ialle possibilità per le tecnologie di contribuire a, passando per le notizie che i giornalisti hanno scelto o meno di raccontarci in merito allae per le tante storie che hanno fatto la differenza online sotto associate all’hashtag #Uno dei momenti centrali del Festival sarà la presentazione del nuovo, la Carta etica contenente i dieci principi a cui ispirarsi per scegliere parole che sappiano superare le differenze, oltrepassare i pregiudizi e abbattere i muri dell’incomprensione. L’appuntamento è per lee coinvolgerà i diversiche hanno partecipato al lavoro di revisione dell'elenco dei principi: Alex Zanardi e Bebe Vio, atleti paralimpici; Don Luigi Ciotti, fondatore dell’Associazione Libera; Andrea Delogu, presentatrice tv; Pepitosa, blogger che si occupa di disabilità; Barbara Falcomer, Presidente di ValoreD; Chris Richmond, Founder di MyGrants; Costanza Rizzacasa d'Orsogna, giornalista; Igor Suran. direttore esecutivo di Parks - Liberi e Uguali; Francesca Vecchioni, Presidente di DiversityLab. Un Manifesto che ha ispirato anche l’illustrazione dall'artistadal titolo “”, creata per l'occasione.Le parole chiave di questa edizione 2020 di "Parole O_Stili" saranno:. Tutti gli appuntamenti saranno trasmessi sule direttamente sul sito . L’iscrizione non è obbligatoria, ma gli organizzatori la consigliano: "è un modo per dialogare tempestivamente e in modo accurato". Ecco il programma completo riportato sul sito ufficiale di "Parole O_Stili".