Fase 2: il fidanzato è congiunto? Ecco chi si potrà incontrare

DPCM 26 aprile: sì agli incontri con parenti e congiunti (a distanza). E i fidanzati?

Chi sono i tanto misteriosi congiunti di cui ha parlato Conte?

I propri innamorati possono essere considerati dei ‘congiunti’?

Si può vedere il proprio fidanzato dal 4 maggio?

L’amore è davvero andato in quarantena? A quanto pare, infatti nel nuovo DPCM è presente una, seppur piccola, apertura per tutti gli innamorati che desiderano ricongiungersi con la propria dolce metà. Tuttavia, e a spiegarlo in modo chiaro, sintetico e inequivocabile ci ha pensato, volta a identificare definitivamente chi sono i famigerati "congiunti".Negli ultimi giorni il Presidente del Consiglio dei Ministri,, ha fornito tutte le linee guida della fase due per convivere con il virus. Gli spostamenti consentiti sono quelli all’interno della propria regione ma devono sempre essere motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità. L’ultimo decreto dice che sono consentiti gli “spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie”. È dunque consentito riunirsi tra fidanzati non conviventi sotto lo stesso tetto?Ecco leai quesiti più ricercati sul web.Secondo quanto riportato: "l’ambito cui può riferirsi la dizione ‘congiunti’ può indirettamente ricavarsi, sistematicamente, dalle norme sulla parentela e affinità, nonché dalla giurisprudenza in tema di responsabilità civile. Alla luce di questi riferimenti, deve ritenersi che i ‘congiunti’ cui fa riferimento il DPCM ricomprendano:(come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge)."C'è stata un'apertura, quindi, da parte del governo per tutti i Romeo e Giulietta che vorrebbero rivedersi. Dal 4 maggio si potranno incontrare zii o cugini, nonni o genitori separati, e rientreranno nella categoria dei congiunti. Tuttavia, attenzione a cantare vittoria: sarà possibile incontrare i propri partner,solo e soltanto con obbligo di distanziamento sociale e con la mascherina indossata, anche nella propria abitazione.Ilin conferenza stampa ha detto: “Siamo consapevoli che molte famiglie sono state separate, molti nuclei familiari, genitori con figli, nipoti con nonni". Per questo, quindi, via libera agli incontri tra parenti anche se non vivono nella stessa abitazione. Ora è chiaro cheQuindi, sì, si potrà incontrare il partner se la relazione rientrerà tra quelle considerate ‘stabili’. Tutto sta nel capire