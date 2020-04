Mascherina obbligatoria: ecco cosa sapere

Coronavirus: quando è obbligatoria la mascherina

Mascherine obbligatorio: quali indossare?

L’non ha ancora arrestato la sua corsa e tra qualche giorno inizia la fase di convivenza con il virus. Tra le disposizioni per fermare i contagi, oltre al distanziamento interpersonale, anche l’obbligo di utilizzare protezioni per le vie aree. La mascherina diventa cosìper ogni spostamento. Se non sei al corrente di tutte le novità annunciate dal premier Giuseppe Conte, ecco cosa bisogna sapere.Esclusi i bambini al di sotto dei sei anni e soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso fisso della mascherina, tutti hanno l’obbligo di indossare la mascherina inaccessibili al pubblico. Sono queste le indicazioni annunciate dal Presidente del Consiglio dei Ministri,, con ilpresentato nell’ultima conferenza stampa del 26 aprile. Sebbene con la fase 2 il Governo abbia allentato le misure restrittive, non bisogna abbassare la guardia e permettere altri contagi. Tutti i cittadini, dunque, devono già avere la mascherina quando escono da casa: l’obbligo va da chi si sposta con ia chi va a. Le Regioni possono adottare regole diverse e più stringenti e in Campania è obbligatoria anche per chi fa. Naturalmente, così come indicato nell’ultimo decreto, la protezione mediante mascherina si aggiunge “alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come ile l’) che restano invariate e prioritarie”. La mascherina è richiesta anche nelle visite ai parenti e "congiunti", oltre al distanziamento di almeno 1 metro.Per contenere la diffusione del virus, è fatto obbligo l’delle vie respiratorie sull’intero territorio nazionale. Ma quali mascherine bisogna indossare? Nel decreto è indicato che possono essere utilizzate “mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato” idonei a creare una barriera, coprire dal naso al mento e garantire comfort e respirabilità. Per quelle chirurgiche è previsto, inoltre, un abbassamento del prezzo massimo di. L’efficienza filtrante del 92% e 98% rimane, ad ogni modo, delle mascherineregolate dalla