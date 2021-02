Assorbenti gratis nelle scuole: succede in Nuova Zelanda. E nel resto del mondo?

Assorbenti gratis contro ogni tabù e disparità economica

Iniziative nel mondo a confronto: Italia gli assorbenti sono considerati ancora beni di lusso

Lasi dimostra un Paese attento ai disagi psicologici e alle problematiche economiche legati alle mestruazioni delle giovani studentesse. La, ha infatti annunciatoGuarda anche:La necessità di avviare una campagna di questo tipo nasce dall’che in molte società è ancora talmente presente da rappresentare un vero e proprio, pur essendo un evento assolutamente naturale e fisiologico di ogni giovane donna.Dal punto di vista psicologico, infatti, le mestruazioni sono vissute da molte ragazze comea tal punto da preferirenei giorni in cui sono indisposte.A questo disagio, si deve inoltre aggiungere anche quello legato alche non sempre è possibile acquistare.I dati rilevati da un’indagine svolta in Nuova Zelanda, evidenziano infatti che ben 95mila ragazze in un’età compresa fra i 9 e i 18 anni, rimangono in casa durante le mestruazioni poiché il costo troppo elevato non permette loro di acquistare i necessari prodotti igienici. Per questo motivo, l’obiettivo della prima Ministra neo zelandese è quello di, contrastando lache invece in moltissimi casi ne impedisce l’utilizzo.Le scuole saranno dunque il luogo in cui verranno distribuiti gratuitamente gli assorbenti proprio per lanciare il messaggio fondamentale che, non devono rappresentare un ostacolo ai diritti delle persone, a cominciare da quello all’istruzione: le ragazze indisposte insomma non dovranno più rinunciare ad andare a scuola.L’iniziativa della Ministra Jacinda Andersen non è la prima avanzata in questa direzione. Già la scorsa estate,aveva infatti predisposto azioni orientate in tal senso, proponendo. Considerato il successo dell’iniziativa e i buoni risultati ottenuti, la ministra Andersen ha deciso di proseguire questa campagna già intrapresa,(primarie, medie e superiori) della Nuova Zelanda già da giugno prossimo.Nella maggior parte dei Paesi del mondo però, e per questo spesso sono venduti a prezzi troppo alti. Secondo l’opinione comune, il motivo della trascurabilità di questo delicato tema è legato a governi affidati a figure maschili che non ne comprendono a pieno l’importanza, mettendo in secondo piano la necessità di riforme sulla scia di quella neo zelandese.Nonostante la generale indifferenza, alcuni Paesi europei però stanno lentamente prendendo consapevolezza del peso di iniziative per garantire a tutte le donne accesso ai dispositivi igienici di prima necessità. Laè stata pioniera della, una legge che ha permesso alle donne l’accesso gratuito agli assorbenti. A questa riforma ne sono seguite altre da parte di diversi Paesi europei come lache ne hanno abbassato il costo. Ininoltre è stata eliminata l’Iva sugli assorbenti, riducendone notevolmente il costo mentre ini prodotti per l’igiene mestruale vengono distribuiti gratuitamente alle donne più povere.per quel che riguarda l’attenzione dimostrata per questo tipo di problematica poichéGuarda il video con la prima puntata del format