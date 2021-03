Eutanasia legale in Spagna: ma cosa succede in Italia e nel resto del mondo?

L’eutanasia legale in Spagna

Paesi in cui l’eutanasia è legale

A che punto siamo in Italia?

Dopo vent’anni di dibattito,è stata approvata dalla Camera dei deputati. È il settimo paese al mondo (e il quarto in Europa) a garantire questo diritto. Con tale legge, che entrerà in vigore fra circa tre mesi, la Spagna è diventata il settimo paese al mondo a legalizzare l’eutanasia a cui si potrà fare ricorso in caso di “patologie gravi, croniche e disabilitanti” e “malattie gravi e incurabili”.La discussione sull’eutanasiasi è riaperta due anni fa,, conosciuto come. Attualmente c’è anche una proposta di legge di iniziativa popolare che, con 60mila firme raccolte dall’, è stata depositata nel 2013. Ma, innanzitutto, cosa prevede la legge in Spagna?Leggi anche:Laè stata negli ultimi decenni al centro di un lungo dibattito costellato da diversi casi emblematici come quello del, accusato di aver dato la morte a 73 pazienti in fase terminale o quello più recente diarrestato per aver aiutato la propria moglie, affetta da sclerosi multipla, a morire.Con questa legge il sistema sanitario nazionale spagnolo garantisce, a coloro che vivono in Spagna da almeno 12 mesi,. Piccola parentesi: persi intende la morte che avviene attraverso la somministrazione di un farmaco da parte del medico; diversa èdove il medico si limita a sospendere le cure o a spegnere le macchine che tengono in vita un paziente. Nel, invece, è il malato stesso a decidere quando morire facendosi somministrare il farmaco.Per poter accedere a una dellesi potrà presentare una richiesta che avrà un inter di circa cinque settimane. Durante l’esaminazione della richiesta, il richiedente dovrà ribadire il proprio consenso in quattro occasioni e dovranno essere due medici estranei a dare il loro assenso. Per i medici e gli operatori sanitari è prevista anche l’obiezione di coscienza e, di conseguenza, la domanda potrà anche essere rifiutata.Le città più importanti della Spagna, scoprile nel tour virtualeL’, oltre che in Spagna, è legale ancheIn, per esempio, la legge è stata approvata grazie al voto favorevole del referendum dello scorso ottobre ed entrerà in vigore nel novembre del 2021. Entrambe le tipologie di eutanasia sono anche ammesse inma non sono regolamentate.Ci sono anche molti Paesi che non riconoscono entrambe le tipologie di eutanasia:, per esempio, è legale solamente l’eutanasia passiva. La stessa è legale dal 2005 anche ine viene regolamentata dalla legge Leonetti in base alla quale un paziente terminale può decidere di avere “una degna morte” attraverso l’eutanasia passiva.Ine in diversi stati degli(Oregon, Vermont, Washington, Montana, Nuovo Messico e California) è consentito il suicidio assistito. In altri Paesi, comeil malato può rifiutare le cure o l'accanimento terapeutico.Insono diverse leche nel corso degli anni sono state depositate in Parlamento ma, attualmente,. Però sono diversi i cosiddetti “diritti del fine vita” che vengono riconosciuti. Innanzitutto è possibile ricorrere alleper i pazienti in fase terminale di ogni malattia cronica ed evolutiva. Queste ultime hanno lo scopo di assicurare al malato la massima qualità di vita possibile, nel rispetto della sua volontà, aiutandolo a vivere al meglio la fase terminale della malattia ed accompagnandolo verso la morte.All’interno del quadro normativo italiano è anche presente la legge 219/2017 che dà la possibilità al malato di rifiutare o sospendere qualsiasi terapia (comprese quelle salvavita). Inoltre vi sono anche leattraverso le quali ogni persona maggiorenne e capace di intendere e volere può lasciare delle propriecirca i trattamenti sanitari che in futuro vorrà accettare o rifiutare nel momento in cui si trovasse in una condizione di malattia giudicata irreversibile. All’interno delle, conosciute come, è possibile indicare anche una persona che dovrà assicurare il rispetto delle volontà indicate.Paolo Di Falco