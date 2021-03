Nuovo Dpcm, niente zona gialla fino al primo maggio: gli scenari

Ci saranno zone gialle dopo Pasqua?

La situazione dei contagi attuale

Ormai sembra chiaro:. Infatti, come da ultimo Dpcm, le misure di zona arancione sono estese anche a tutti i territori che hanno i numeri per poter essere in zona gialla. Tuttavia tutto, che ha scadenza il 6 aprile 2021: ma sarà davvero così?Il governo sta già iniziando a lavorare al prossimo Dpcm, infatti il premier Draghi ha deciso di voler pubblicare i decreti da lui firmati con relativo, in modo da avvertire per tempo la popolazione che potrà così adattarsi di conseguenza.E dunque, anche se il 6 aprile 2021 sembra lontano, il piano sul dopo Pasqua. La discussione più animata, come riportato da VanityFair , riguarda. Infatti il fronte rigorista nei confronti delle misure anti-contagio vorrebbe prorogare la stretta anche nel periodo successivo alla Pasqua. Ma per quanto tempo? Si pensa che le misure che vedono tutta l’Italia almeno in zona arancione potrebbero, vietando il colore con minori chiusure,. Ovviamente sono altrettanti ad opporsi e a chiedere al governo di ripensarci e di reintrodurre quindi il giallo da subito dopo le misure più dure previste per Pasqua.Attualmente, in ogni caso, non sono molti i territori che hanno i numeri per essere spostati in zona gialla, e anzi, sono almeno sette le Regioni e una Provincia, chealmeno fino alla settimana dopo Pasqua,Si tratta di, che da lunedì entrerà nello scenario con più restrizioni,, che sono già rosse, sempre come riportato da VanityFair. Sulci sono ancora dubbi su un suo passaggio in zona arancione per i pochi giorni che ci dividono dalla stretta di Pasqua, infatti, come scrivono da RomaToday . Tuttavia, come ha già detto il Ministro Speranza, intervenuto a 'Cartabianca' su Rai3: "In questo momento il governo non ha preso nessuna decisione, ci confronteremo e decideremo. Ci siamo confrontati con i tecnici sulla curva epidemiologica, non abbiamo discusso di misure. Non c'è nessuna decisione". È quindi plausibile che il Governo prenderà una decisione nel corso dei prossimi giorni, come sempre,