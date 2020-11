Netflix dicembre 2020: nuove uscite film e serie tv

Serie tv Netflix dicembre 2020: le nuove uscite

How to Ruin Christmas: Il Matrimonio - 16 dicembre : Tumi Sello è la figlia maggiore e deludente di una famiglia disfunzionale che torna per Natale e per il matrimonio della sorella minore. La donna riuscirà a rovinare il matrimonio natalizio della sorellina e dovrà provare in tutti i modi a rimediare.

Film Netflix dicembre 2020: le nuove uscite

Tutto normale il prossimo Natale - 3 dicembre : ad aprirle la carrellata ci pensa una delle tipiche storie che vedono come protagonista un uomo scontroso che non ama il Natale. Jorge casca il giorno della vigilia di Natale e perde i sensi, svegliandosi giusto un anno dopo senza memoria e capendo che è condannato a svegliarsi ogni giorno quel giorno facendo i conti con ciò che l’altro sé ha fatto nei 364 giorni precedenti.

The Prom - 11 dicembre : con Meryl Streep, Nicole Kidman, James Corden e l'esordiente Jo Ellen Pellman esploreremo la magia di Broadway a New York e quello che succede quando una brillante carriera viene improvvisamente distrutta da uno spettacolo che si rivela essere un flop. Intanto a una coppia di studentesse nell'Indiana viene vietato di partecipare insieme al ballo scolastico e queste due storie, seppure sembrino distanti, si intrecceranno con risvolti molto interessanti.

The Midnight Sky - 23 dicembre: diretto e interpretato da George Clooney insieme a Felicity Jones, l'adattamento del celebre romanzo di Lily Brooks-Dalton La distanza tra le stelle parla di uno scienziato che, dall'Artide, prova in tutti i modi ad avvertire i suoi colleghi di ritorno dallo spazio della terribile catastrofe che si sta per abbattere sul pianeta Terra.

