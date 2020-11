Amazon Prime Video dicembre 2020: nuove uscite film e serie tv

Serie tv Amazon Prime Video dicembre 2020: le nuove uscite

The Wilds (prima stagione) - 11 dicembre : la nuova serie tv Amazon Original è la prima di genere young adult che vede protagoniste una serie di ragazze. Tutte insieme sono - almeno apparentemente - finite su un’isola deserta per caso dopo un incidente aereo e devono fare di tutto per sopravvivere collaborando.

The Expanse (quinta stagione) - 16 dicembre : arriva la quinta serie del prodotto di fantascienza si grande successo che si è rinnovato con ulteriori dieci episodi.

The Grand Tour Presents: A Massive Hunt - 18 dicembre: si tratta dell'episodio speciale del programma Amazon Original sui motori che renderà felici i fan. Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May si troveranno su tre auto sportive tra le isole Madagascar e Reunion.

El Cid - 18 dicembre: si tratta di una serie tv spagnola Amazon Original che racconta la storia del leggendario Rodrigo Díaz de Vivar mentre percorre la strada che lo porta a diventare scudiero del Re e eroe di guerra.

Film Amazon Prime Video dicembre 2020: le nuove uscite

The Gentleman - 4 dicembre : con Matthew McConaughey protagonista, la pellicola racconta la vita di Mickey Pearson che decide di vendere il suo impero della marijuana ma deve fare i conti con chi ha intenzione di strappare il dominio che ha conquistato.

L'appuntamento natalizio di papà - 4 dicembre : il film commedia narra le vicende di padre e figlia che devono trovare il modo di andare avanti dopo la morte della madre e moglie a causa di un incidente. Jules decide, per aiutare suo padre ma anche se stessa, che suo padre deve trovare la donna giusta e lo iscrive a una serie di siti di incontri.

I'm your woman - 11 dicembre : il thriller Amazon Original è ambientato negli anni '70 e segue le vicende di Jean, donna in fuga insieme ai figli dal marito e dai crimini che ha commesso.

Sylvie's Love - 25 dicembre: sotto l'albero di Natale Prime Video fa trovare il film d'amore che racconta la love story tra un sassofonista talentuoso che vive nell'ombra del suo front man, più famoso seppure meno bravo, e la commessa di un negozio di dischi che sogna di diventare star del cinema.

Come ogni annoarricchisce il proprio catalogo con nuovi contenuti a tema natalizio e non solo. Visto il difficile anno che tutti stiamo vivendo e il tempo che siamo costretti a passare a casa, diventa fondamentale sapere quali sono lee iche ci terranno compagnia il prossimo mese.Siamo ormai agli sgoccioli di questo novembre e Prime Video ha rilasciato alcuni dei titoli in uscita e le date. Vediamo insieme il catalogo Amazon Prime Video dicembre 2020.Ecco le serie tv Prime Video in uscita nel mese di Natale 2020:Vediamo ora i migliori film Prime Video dicembre 2020 che ci terranno compagnia nelle feste: