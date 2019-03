Le migliori serie Netflix per imparare lo spagnolo

Uno dei metodi più efficaci per migliorare la padronanza di una lingua straniera è sicuramente quello di guardare film e serie tv in versione originale.

Un metodo capace di trasformare un momento di svago in preziosa circostanza formativa.

Ecco alcune serie di Netflix per migliorare lo spagnolo in maniera divertente.

La casa di carta (La casa de papel)

Narcos

A Madrid, Otto persone con abilità ben precise e nulla da perdere sono reclutate per un colpo estremamente ambiziosa: barricarsi nella Zecca di Stato spagnola con un gran numero di ostaggi e stampare 2,4 miliardi di euro. Le circostanze non tarderanno a sconvolgere il piano meticolosamente studiato in ogni dettaglio.La serie, in produzione dal 2017, è costituita da 37 episodi della durata variabile tra i 40 e i 70 minuti.La storia vera dell'evoluzione e della diffusione in tutto il mondo dei cartelli della droga e degli sforzi compiuti dalle forze dell'ordine per rispondere a testa alta al brutale e sanguinoso conflitto generato.Non a caso in America Latina narcos significa “droga”

Le prime due stagioni di questa serie sono incentrate sulla figura di Pablo Escobar, tra i più noti trafficante di cocaina mai esistito. Nel momento di massimo espansione del suo impero criminale, Escobar arrivò a controllare l'80% del traffico di cocaina mondiale e accumulare una ricchezza di oltre 30 miliardi di dollari.

La terza stagione racconta i fatti successivi alla morte di Escobar; la lotta trai vari cartelli per sostituirlo nella leadership.

Narcos, prodotte dal 2015, è costituita da tre stagioni per un totale di 30 episodi.

Élite

Las Encinas, è una delle scuole più esclusive della Spagna. Nell'istituto studiano esclusivamente i figli delle famiglie più agiate, l'élite al quale il titolo allude. L'equilibrio della scuola si incrina quando, a seguito di un terremoto che ha distrutto la loro scuola, tre ragazzi della classe operaia sono assegnati a Las Encinas.

Élite è un teen drama con influenze provenienti dal crime e dal thriller. La serie, prodotto dal 2018, è costituita da 2 stagioni per un totale 16 episodi.

Le ragazze del centralino (Las chicas del cable)

Madrid 1928. Quattro donne di diversa provenienza sociale vengono assunte come operatrici per la prima grande compagnia telefonica nazionale. Ognuna di loro si confronta con le difficoltà relative alle proprie vicissitudini familiari ed al proprio passato, per affermare la propria indipendenza ed emanciparsi in una Spagna ancora lontana dal riconoscere i diritti delle donne.

La serie, prodotta dal 2017, è costituita da 24 episodi della durata media di 50 minuti.