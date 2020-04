Coronavirus, le scuse più assurde usate per uscire di casa

Il filosofo

I fan in pellegrinaggio

Quando la casa è una gabbia

Il piano diabolico

L'amore non vince su tutto

Con la scusa della spesa si tenta la fuga

Cani, gatti & co.

Ingenuità o sfacciataggine?

Perdonatemi: è più forte di me!

Scuse internazionali

La quarantena imposta dall'emergenza coronavirus sta mettendo a dura prova la tenuta mentale degli italiani. Ma. Così prova a 'evadere', sfidando le regole. Ma prima di farlo deve escogitarequando verrà quasi sicuramente fermato, più che altro per evitare di pagare una multa salata.Una missione che, in assenza di un motivo reale, è destinata a fallire. Contribuendo solo ad arricchire. Un elenco che sta diventando davvero lungo, coprendo tutta la Penisola.Leggi anche:Una delle giustificazioni più geniali è stata sicuramente quella escogitata da un ragazzo che a Rimini, dopo essere stato beccato a passeggio per la città ai poliziotti che gli chiedevano spiegazioni ha candidamente risposto:. Di fronte a cotanta filosofia difficile replicare.Non male neanche la scusa partorita da un gruppetto di giovani che avevano violato al quarantena perché volevano, il loro idolo. Deve essere stata una delle prime cose che gli è venuta in mente. Il posto di controllo, infatti, era posizionato alle porte di Zocca, vicino Modena, paese natale del 'Blasco'.Verosimile, invece, la motivazione accampata da un uomo di Galatina (Lecce) che, scoperto sulla spiaggia visibilmente agitato, ha chiesto ai Carabinieri di chiudere un occhio:, queste le sue parole. Ma la famiglia è spesso protagonista delle scuse più assurde: ad esempio, c'è chi ha detto di trovarsi in giro "perché la moglie lo aveva” oppure chi ha sostenuto di essere stato costretto a uscire perché in casaPiù unita, ma sempre 'illegale', quella coppia che in Sardegna, per tentare di raggiungere la casa al mare per Pasqua ha studiato un piano diabolico per non dare nell'occhio:. E pensare che, senza troppi sguardi indiscreti l'avrebbero fatta anche franca: a smascherarli la segnalazione dei vicini di casa che avevano assistito al movimento.Tra le categorie più colpite dalla quarantena ci sono soprattutto i. Difficile stare distanti per così tanto tempo. Così ci organizza. A Roma, un giovane sorpreso mentre stava, si è giustificato dicendo che era lì da giorni,. C'è persino chi è andato incontro alla multa consapevolmente ma aveva un impegno indifferibile: doveva. Niente scuse, invece, per una coppietta sarda sorpresa dalla Polizia mentre era; lo stesso è accaduto a Verona. Probabilmente, essendo troppo impegnati in effusioni amorose, in entrambi i casi non hanno fatto in tempo a pensare una scusa accettabile.Uno dei pochi momenti di svago concessi agli italiani in questo periodo è stato andare a. Ma qualcuno hal'opportunità. In un paese della provincia di Bergamo (peraltro una delle zone più a rischio) un uomo proveniente da un altro comune (cosa vietata) ha detto di trovarsi lì perché. Lo stesso hanno fatto in altre regioni: c'è chi andava; chi del; chi era partito con la moto; chi si stava recando al supermercato maUn grande capitolo, uno dei più divertenti, è quello che riguarda gli. Che in tempi di coronavirus si sono trasformati ancor di più nei migliori amici dell'uomo. Si può uscire per fargli espletare le funzioni corporali? Un ottimo spunto per far rientrare nella lista qualsiasi tipo di specie, non solo i cani. In queste settimane per le strade se n'è vista di ogni: chi portava, chi, chi, chi aveva messo. E che dire di quel signore che, fermato con la macchina, ha detto di trovarsi lì perché doveva “portare il cane dal veterinario”. Peccato che il cane non ce l'aveva.Una menzione speciale per, quelli che rispondono con una tale (apparente) ingenuità da suscitare una reazione a metà tra la tenerezza e la rabbia. Come quel signore di Alessandria che ha detto candidamente che stava, che però sono chiusi, o quello che aveva pensato diin piena notte. O, ancora, quello che stava andandoalla postaInfine glima, non per questo meno condannabili. Disarmante la confessione di due ragazzi di Torino, fermati all'alba mentre erano. Un'altra scusa bizzarra, specie se detta alle Forze dell'ordine, è stata quella pronunciata da un giovane abitante nel capoluogo piemontese che ha confessato di essere. Ma c'è chi li batte: sono gli(ma sarebbe meglio dire gli irresponsabili). Come il: un ingegnere di Riccione che in meno di due settimane è stato fermato ben nove volte, in ogni situazione – in auto, in bici, a piedi – senza nemmeno provare a contestare la sanzione. O comeche, arrivato alla quinta multa in altrettanti giorni per essere andato in spiaggia, ha detto che continuerà a farlo:Ma la fantasia delle persone non conosce confini. Tutti i popoli, anche quelli che di solito rispettano alla lettera le regole, si stanno ingegnando pur di prendere una boccata d'aria. In Inghilterra, ad esempio, padre e figlio sono stati fermati mentre andavano. La stessa cosa è successa in Spagna; a un adolescente? No, a un anziano di 77 anni.