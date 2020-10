DPCM, mascherina obbligatoria all'aperto: quanto si rischia di multa?

Mascherina obbligatoria: l’unica misura sicura prima del DPCM

Mascherina obbligatoria: multe e provvedimenti nelle diverse Regioni

I dati dei nuovi bollettini dimostrano che ilcontinua imperterrito la sua corsa e dal Governo arrivano nuove. Il nuovo Decreto del presidente del Consiglio dei ministri (), previsto per la giornata di ieri, potrebbe essere firmato la settimana prossima ma dal decreto di proroga dellosi intuisce unaverrà introdotta già da oggi 7 ottobre: l’Ecco chi è esonerato dall’obbligo e quanto rischia chi trasgredisce.Era prevista per la giornata di ieri la pubblicazione del, dopo l’intervento del pomeriggio da parte del ministro della Saluteal Parlamento, secondo alcune indiscrezioni però il tutto slitterebbe alla prossima settimana., inserita nel decreto che servirà per prorogare lo stato d’emergenza fino al 31 gennaio, sembra essere quella riguardante l’e “in prossimità di altre persone non conviventi”. Ad essere esonerati, oltre ai conviventi, sono anche, le persone cone chi entra in un servizio commerciale per consumare cibo o bevande. Se nei mesi scorsi non era chiara a tutti la definizione del termine “congiunti”, in questi giorni si sta discutendo molto sulla quantificazione di “prossimità” circa lae sui comportamenti dei runner. Non tutti, inoltre, sono d’accordo con questa misura:, ordinario di microbiologia all'Università di Padova, ha esternato la sua contrarietà ai microfoni di Sky Tg24. Il virologo ha infatti affermato: “La mascherina protegge però a mio avviso va capito cosa sta succedendo. Siamo stati senza mascherina tutta l'estate, con assembramenti anche importanti, e i contagi non sono aumentati moltissimo. Adesso i casi stanno aumentando, ma questo è l'effetto della riapertura delle scuole e dell'inizio di tutte le attività produttive. Forse bisogna agire lì. Sicuramente la mascherina protegge, ma se sono per strada e intorno a me non c'è nessuno diventa un provvedimento difficilmente comprensibile. A mio avviso il problema è che il sistema messo a punto per proteggere gli studenti e la società dalla riapertura delle scuole scricchiola. C'è qualcosa che probabilmente non va. Bisogna non far entrare a scuola i potenzialmente positivi. Bisogna abbassare la soglia della temperatura e fare in modo che studenti e insegnanti che abitano in zone dove ci sono contagi a scuola non mettano piede”.Nei giorni scorsi alcunehanno anticipato il Governo prevedendo l'anche per strada. È il caso della, del, dellae della Come anticipato qui , laha inviato un’ordinanza che disciplina l’obbligo di indossare la mascherina “in tutte le aree pertinenziali delledi ogni ordine e grado o antistanti ad esse - ad esempio parcheggi, giardini, piazzali e marciapiedi davanti agli ingressi e alle uscite degli istituti”. Per evitare nuovi conflitti con le amministrazioni locali, inoltre, è arrivato dal Governo unmolto importante: se le norme di una regione sono più “rilassate” rispetto a quelle nazionali, la Regione deve necessariamente seguire il decreto. In caso contrario, dunque di fronte a norme più stringenti, una Regione può continuare ad adottarle. Ma quanto si rischia senza mascherina? La Stampa fa un’sulle sanzioni che potrebbero arrivare fino ama in molti ritengono che la cifra possa andare dai