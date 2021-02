Lotteria degli scontrini: app, come registrarsi e come funziona

Lotteria degli scontrini: come si partecipa

Inizia oggi la, iniziativa messa a punto dalper incentivare gli acquisti effettuati tramitecollegati a. Ogni settimana e ogni mese, infatti, ci sarà un’che distribuirà premi in somma di denaro adeda fronte di scontrini trasmessi e registrati al Sistema Lotteria.Per partecipare bisogna essere, effettuarepresso attività fisiche ed avere un proprio. Vediamo insieme come ci si, comee quali sono iin palio per ogni estrazione programmata.Saranno emessi da oggi idella nuovagratuita pensata dalper incentivare gli acquisti presso attività fisiche cono conconnesse a circuiti di pagamento. L'obiettivo è quello di favorire la crescita di un. Per partecipare bisogna esseree possedere strumenti di pagamento elettronico. Il primo passo da compiere èil proprio: basta dunque collegarsi al seguente link , inserire il propriocon un relativoe stampare o memorizzare sul proprio dispositivo mobile il. Quest’ultimo dovrà essere presentato all’esercente ogni volta che si fanno degli acquisti di. Ilgenererà dunque unper ogni euro speso fino unper acquisti di importo pari o superiore a 1000 euro. Se si fa un acquisto di 10 euro si riceveranno dunque 10 biglietti virtuali, se si spendono 45 euro se ne avranno 45 e così via fino al limite di spesa massimo sopracitato. Laha specificato che al momento non è possibile ricevere biglietti virtuali con acquisti fatti inperché è già “prevista una detrazione fiscale a fronte di presentazione della tessera sanitaria" o con la ricevuta delperché “non è prevista certificazione fiscale tramite memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi”. Non consentono di partecipare alla lotteria neanche gli acquisti fattio quelli effettuati nell’esercizio di attività di. Nel prossimo paragrafo ti spieghiamo come funziona il sistema delle estrazioni e quali sono i premi in palio per acquirenti ed esercenti.A proposito di soldi e carte prepagate, ecco un video con dei consigli utili per ottimizzare meglio i soldi della paghetta!Laprevede– conche riguardano non solo l’ma anche l’. Come esplicitato nel comunicato emanato,ci sarà la prima estrazione mensile a fronte di scontrini trasmessi e registrati al Sistema lotteria dal 1° al 28 febbraio. Successivamente ogni estrazione mensile avverrà ogni, per gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema lotteria entro le 23:59 dell’ultimo giorno del mese precedente.Dal mese di giugno partiranno lee il prossimo anno ci sarà lache riguarderà gli acquisti fatti dal 1° febbraio al 31 dicembre 2021. Vediamo insieme nel dettaglio i premi previsti per ogni estrazione.Per ogni vincita l’risalirà dal codice lotteria associato al biglietto estratto e invierà la comunicazione di vincita per mezzo(Posta Elettronica Certificata) o tramite. Il vincitore avrà poi l’obbligo di presentarsi entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione presso l’ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli più vicino alla propria dimora. Il premio sarà inviato tramite