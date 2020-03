Coronavirus: le raccolte fondi per aiutare i nostri ospedali

Raccolte fondi per aiutare gli ospedali: ecco le principali

I fondi per gli Ospedali arrivano anche dai tifosi e dalle associazioni

In questo momento così serio e delicato è importantissimoimposte dalle autorità competenti, in primis quella dia meno che non sia strettamente necessario. Purtroppo però il Coronavirus sta mettendo in luce lache in queste ore sta vivendo momenti, quindi per aiutare tutte le persone colpite dal virus, e in generale anche tutti gli altri malati, negli ultimi giorniper supportare proprio gli ospedali a fronteggiare al meglio l’emergenza in atto.Vediamo insieme le principali raccolte fondi.La prima grande raccolta fondi che poi ne ha ispirate molte altre è stata quella lanciata davia Instagram qualche giorno fa, che nel giro di poche ore ha raggiunto e superato i 3 milioni di euro da devolvere all’ Ospedale San Raffaele di Milano . E proprio da questa raccolta fondi ne sono nate molte altre a sostegno di numerosissime strutture sanitarie sparse in tutta Italia; dall’ Ospedale di Piacenza all', ma anche leMa le raccolte fondi non sono solo nate online, ma anche tramite consorzi e collettivi, moltissime le iniziative presenti su tutto il territorio, come quella dell’associazionedell’Università Sapienza di Roma che ha deciso di indire una raccolta fondi per il Policlinico di Roma Umberto I . Lodevole anche l’iniziativa dei tifosiche non potendo seguire la partita della squadra del cuore, né in trasferta, né in casa, hanno deciso di devolvere il rimborso dei biglietti ricevuto all’ Ospedale Spallanzani di Roma . Non stanno con le mani in mano nemmeno gli studenti di, che hanno indetto una raccolta fondi per l’ Ospedale Cotugno di Napoli Se siete interessati a visionare tutte lein merito al Coronavirus e all'emergenza sanitaria in atto, per poter contribuire attivamente, vi inivitiamo a consultare questo link qui, cliccandoci su