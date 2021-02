Mangiare pizza e guardare Netflix diventa un vero lavoro

“Professional binge watcher”: in cosa consiste questo lavoro?

Come e dove candidarsi per diventare un perfetto “Professional binge watcher”

Chi non sognerebbe di essere pagato per guardare le serie tv in compagnia di una gustosa pizza? Sembra assurdo eppure è un'opportunità reale grazie allache ha deciso di ingaggiare un “”. Ma di cosa si dovrà occupare questa particolare figura? Il suo compito, come si legge sul sito della società stessa, sarà quello di “Dopo le tante iniziative simili lanciate dalla medesima azienda e incentrate su assaggiatori professionisti di hamburger, gelati, caramelle e torte di zucca, ecco che per celebrare, che cade il, BonusFinder ha deciso di ingaggiare un professionista anche di questo tipo di cibo conosciuto e apprezzato in tutto il mondo.Come ogni lavoro che si rispetti inoltre è prevista: saranno infatti erogati benGuarda anche:, e ovviamente dovrà avereper poter visionare le serie richieste dalla società.Il lavoro consiste nel: “The Queens Gambi”, “Bridgerton”, “Lupin”, “Bling Empire”, “Night Stalker: The Hunt For a Serial Killer”, “Cobra Kai”, “Surviving Death”, “Ozark”, “Virgin River”, “The Umbrella Academy”, “Ratched”, “Below Deck”, “Other”.Ogni recensione dovrà concentrarsi sulla trama, sulla bravura della recitazione degli attori e sul grado di soddisfazione o di delusione del finale.Ma il lavoro non finisce qui perché il perfetto candidato dovrà anchetra cui l’aspetto e il colore della pizza, la consistenza e il sapore di base, la qualità degli ingredienti, il sapore e l’"appiccicosità" del formaggio e il rapporto qualità-prezzo.Insomma? Il parere spetterà proprio al “Professional binge watcher”!Candidarsi è facile, bastapredisposto nella pagina di BonusFinder e inserire le informazioni di contatto e le ragioni per cui si desidera diventare un “Professional binge watcher”.. Una volta valutatadi tutte le domande pervenute,. Il futuro “Professional binge watcher”sarà poiGuarda ilcon le curiosità della serie "" disponibile su Netflix: