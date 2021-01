Netflix febbraio 2021: nuove uscite film e serie tv

Film Netflix Febbraio 2021, tutte le nuove uscite

1° febbraio : La sposa cadavere, Mister Felicità, Rocknrolla;

: La sposa cadavere, Mister Felicità, Rocknrolla; 3 febbraio : All my friends are dead, Black Beach;

: All my friends are dead, Black Beach; 4 febbraio : The Yin-Yang Master: Dream of Eternity;

: The Yin-Yang Master: Dream of Eternity; 5 febbraio : Un viaggio a quattro zampe, L’ultimo paradiso, Little Big Woman, Malcolm & Marie, Space Sweepers;

: Un viaggio a quattro zampe, L’ultimo paradiso, Little Big Woman, Malcolm & Marie, Space Sweepers; 10 febbraio : Bombay Dreams, Father of Four - The Return of Uncle Sofus, Stockholm East, Gli spacciati, Notizie dal mondo;

: Bombay Dreams, Father of Four - The Return of Uncle Sofus, Stockholm East, Gli spacciati, Notizie dal mondo; 11 febbraio : Amore al quadrato, Red Hot;

: Amore al quadrato, Red Hot; 12 febbraio : Il cammino di Xico, Tua per sempre;

: Il cammino di Xico, Tua per sempre; 14 febbraio : A Star is Born;

: A Star is Born; 17 febbraio : Le dieci vite del gatto Titanic, Mini and The Mozzies;

: Le dieci vite del gatto Titanic, Mini and The Mozzies; 19 febbraio : I care a lot, Pitta Kathalu;

: I care a lot, Pitta Kathalu; 26 febbraio: Pazzo per lei, The girl on the train.

Serie tv Netflix Febbraio 2021, tutte le nuove uscite

3 febbraio : L’estate in cui imparammo a volare (stagione 1);

: L’estate in cui imparammo a volare (stagione 1); 5 febbraio : Citta invisibile (stagione 1), H - Helena (stagione 2);

: Citta invisibile (stagione 1), H - Helena (stagione 2); 10 febbraio : Run on (stagione 1);

: Run on (stagione 1); 11 febbraio : Capitani (stagioni 1);

: Capitani (stagioni 1); 15 febbraio : The crew (stagione 1);

: The crew (stagione 1); 17 febbraio : Dietro i suoi occhi (miniserie);

: Dietro i suoi occhi (miniserie); 19 febbraio : Lovestruck in the City (miniserie), Tribes of Europa (stagione 1);

: Lovestruck in the City (miniserie), Tribes of Europa (stagione 1); 24 febbraio: Ginny & Georgia (stagione 1).

Ilprevede una lunga serie di novità sia in termini di film che in termini di serie tv, non mancheranno ovviamente titoli originali.Insomma, le 200 milioni di persone abbonate a Netflix in tutto il mondo saranno impazienti di vedere inseriti nel catalogo titoli di tutto rispetto, tra cui il film originalee il film "", di proprietà Warner Bros Pictures che ha riscosso un successo planetario grazie anche alla coppia d’oro protagonista formata daGuarda anche:Il catalogo Netflix a febbraio 2021 si arricchisce di titoli di nuovi film che saranno sicuramente all'altezza di intrattenere tutti gli abbonati in questa stagione invernale resa ancora più dura dalla pandemia:Anche sul fronte delle serie tv, il mese di febbraio 2021 su Netflix prevede molte nuove uscite molto interessanti, alcune già conosciute, altre invece al loro primo debutto:Guarda il video sulle curiosità della serie tv di Netflix "":