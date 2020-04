I migliori libri per viaggiare restando a casa

Viaggiare ai tempi del Covid-19 con la lettura

Nonostante le disposizioni governative per frenare la diffusione del virus, viaggiare ai tempi del Covid-19 è possibile. Come? Attraverso la lettura! In occasione della, la casa editrice italiana di crowdfunding,, ha pensato di consigliare dei libri per viaggiare tra le pagine e scoprire nuovi luoghi attraverso storie di amicizia e di incontri, di mistero e di avventure, di legami con il passato e con le tradizioni di interi popoli.In fondo, come direbbe, “il tempo per leggere, come il tempo per amare, dilata il tempo per vivere”. Ecco tutti i dettagli dell’iniziativa e i libri che bookabook consiglia.Dopo le disposizioni governative per evitare l’ulteriore diffusione del, tutti gli italiani sono in isolamento presso le proprie abitazioni e un po’ tutti hanno dato l’addio alle vacanze prenotate dopo lo stop ai viaggi. In occasione della Giornata mondiale del libro,ha pensato di proporre dei libri da utilizzare come mezzi di trasporto verso mondi lontani e storie di ogni tipo. Dalla capitale francese alla fredda, passando dall’per scoprire nuovi sapori per arrivare alla calda e misteriosa. Non ci resta che dire: “!”.La capitale francese fa da sfondo alle storie di quattro giovani, diversi tra loro ma complementari: Kévin, negato per le relazioni interpersonali ma abile nell’uso della parola, Océane, futura scrittrice, Lylie, libraria con un passato tormentato e Éric, ragazzo transessuale alla ricerca di una nuova vita a Parigi.Che cosa significa “appartenenza”? E quando una cosa è davvero tua? Nella fredda Reykjavík la protagonista di questo libro incomincia a lavorare in un negozio dell’usato e antiquariato. È proprio qui che inizia a pensare ai valori della cultura e attraverso tradizioni, proverbi e saghe islandesi compie un viaggio nel passato per vivere le cose “già appartenute”.“La vita è un viaggio e chi viaggia vive due volte”. Un gruppo di amici dopo aver trascorso un anno in Australia decide di partire per il Sud-Est asiatico. Sarà a Singapore, in Thailandia, in Malesia e a Laos che scopriranno il senso unico della libertà. Luoghi incantati, culture diverse e incontri insoliti, ma anche scelte e riflessioni per una crescita personale.In un futuro distopico, il blu non esiste più e la città di Istanbul è universalmente felice perché dominata dall’edonismo. Gli equilibri sono rotti quando Leone Ippoliti viene ucciso misteriosamente e Mehmet deve formulare il discorso di commiato. Ma perché il blu non esiste più? E cosa si cela dietro il muro che rende il Bosforo inaccessibile?È un viaggio interiore e geografico quello di Nassem che parte dall’India e arriva a Firenze, dove viene adottato. Quando la nostalgia prende il sopravvento riparte, almeno idealmente, per ritrovare le proprie origini. A fare da sfondo alla sua storia la città di Delhi, incontro di culture e caotico ombelico di un Paese ricco di contrasti.I colori e i profumi della Sicilia fanno da sfondo a un mistero da risolvere. Iachino Bavetta, giornalista di satira, si impegna a risolvere il mistero dietro alla morte improvvisa del proprietario del mezzo a tre ruote preso in prestito per lanciare la pubblicazione della sua rivista Ulapino.Pirati, utopisti e balenieri vengono reclutati dalla principessa Isabel de la Guardia per fare una spedizione e recuperare il tesoro maledetto dell’Huascarán.