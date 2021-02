Qual è la storia dell’avvocato e del gatto di cui tutti parlano

Una seria udienza civile si è trasformata in una divertente “Cat Zoom”

Fonte foto: Youtube Lo smart working ha travolto anche il campo della giustizia, le udienze di tutto il mondo, infatti, si sono necessariamente trasformate in videoconferenze. Ma, come dimostra un video, divenuto virale in poche ore, su ciò che è accaduto nei giorni scorsi in Texas, non sempre tutto va come dovrebbe. Il video che ha fatto il giro del web, vede protagonista l'avvocato Rod Ponton alle prese con una videoconferenza, artefice inconsapevole di quella che è stata ironicamente rinominata da molti una "Cat Zoom". Le fattezze dell'avvocato texano infatti durante la riunione virtuale con altri colleghi e il giudice Roy Ferguson, non erano quelle di un essere umano ma quelle di un gatto. Come ha suggerito anche il giudice Ferguson, il motivo della bizzarra fattezza con cui è apparso l'avvocato Ponton, è stato un filtro. Per questo, il suggerimento immediato del giudice è stato quello di rimuovere il filtro felino dalle impostazioni. Il maldestro avvocato ha confermato l'ipotesi ma ha anche ammesso il suo impaccio nel risolvere questa buffa situazione: "Sto cercando di rimuoverlo ma non so come". Insomma, quella che doveva essere un'importante e seria udienza civile virtuale si è trasformata in pochi attimi in una scenetta buffa e divertente che ha strappato un sorriso a tutti. Lo stesso avvocato ha reagito con ironia, dichiarandosi felice di essere riuscito almeno per qualche minuto, a far sorridere i suoi concittadini in un momento difficile e triste come questo: "Se posso far ridere il paese per un momento in questi tempi difficili che stanno attraversando, sono felice di lasciarglielo fare a mie spese".