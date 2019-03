Festa del papà 2019, frasi e aforismi da dedicargli

Festa del papà 2019: l’idea per il regalo giusto l’hai avuta, lo hai comprato e incartato - se materiale - o organizzato come si deve - magari un bel pomeriggio insieme. Che cos'è, però, un regalo senza biglietto? La ciliegina sulla torta ci vuole!

Quali sono le migliori frasi e gli aforismi da dedicare a papà? Se non ti vengono in mente buone idee o non hai tanta creatività quando si tratta di scrivere ci sono tantissime frasi e citazioni famose da film, libri, opere e canzoni che possono venire in tuo aiuto! Vediamo insieme quali sono le migliori frasi e gli aforismi più belli da dedicare al papà nella suo giornata per questo 2019.

Festa del papà 2019: frasi di auguri

“In questa giornata spero che ti senta orgoglioso di come hai saputo insegnarmi a affrontare la vita. Io di te lo sono tanto. Auguri, caro papà”



“Ogni uomo può essere padre. Ci vuole una persona speciale per essere un papà”



“Quando avevo circa vent’anni, chiesi a mio padre:” Quando hai cominciato a sentirti come un adulto”. La sua risposta: “Mai”.” (Shannon Celebi)



“Un bambino sulle spalle di suo padre: nessuna piramide o colonna dell’antichità è più alta” (Fabrizio Caramagna)



“Mio padre mi ha fatto il più bel regalo che qualcuno poteva fare a un’altra persona: ha creduto in me” (Jim Valvano)



“A volte penso che mio padre sia una fisarmonica. Quando lui mi guarda e sorride e respira, sento le note” (Markus Zusak)



“Un padre non è un’ancora che ci trattiene né una vela che ci porta con sé, ma una luce il cui amore ci mostra la via”



“Ti sembrerà incredibile, ma piu ci penso più m’accorgo che assomiglio proprio a te e non sai come vorrei che la forza non ti abbandonasse mai, per averti qui e non arrendermi mai” (A mio padre, Andrea Bocelli)



“You always taught me right from wrong” (Papa don’t preach, Madonna)



“Non è la carne e il sangue, ma il cuore che ci rende padri e figli” (Friedrich Schiller)



“Adamo ha avuto i suoi bei problemi a comperare a suo padre il regalo per il giorno del papà. Che cosa si compera a uno che ha tutto?” (Milton Berle)



“Ma questa mia roulotte mi sembra l’Arca di Noè però ci si sta, stringendosi un po’! Sei forte papà!” (Sei forte papà, Gianni Morandi)



“Il primo amico di quando sei bambino, che fuori la scuola non lo trovi mai, ma sta tutti i momenti dove stai tu” (Il padre, Nino D’Angelo)



“Papà, tu pensi sempre a tutti noi, ti auguro oggi di pensare un po' anche a te stesso e di vivere ogni esperienza desideri”



"Questo pensiero è stato pensato affinché il figlio migliore del mondo potesse fare gli auguri al papà migliore del mondo... quello del mio amico, ovviamente!"



"Non esiste nessun regalo che possa valere quello che tu vali per me. Ecco perché ho pensato di non fartelo! Non ti offenderai mica, papà? Tanti auguri!"



“Il 19 marzo è la tua giornata, Papà, ma spero che tu sappia quanto ti voglio bene ogni giorno”



“Non serve un giorno per ricordarmi quanto tu, papà, sei importante nella mia vita, ma sono comunque contenta che ci sia”



“Papà, siamo contenti che ci sia questo giorno per festeggiarti e per quel che mi riguarda meriti un pensiero unico sempre”



“Sei dolce come un bignè di San Giuseppe, sei unico come questo mese di marzo che è imprevedibile, pazzerello, ma che annuncia la Primavera”



“Il giorno di San Giuseppe è il giorno di tutti i papà, quelli che si sono svegliati per noi nella notte e ci hanno accompagnato ad ogni passo”



“Papà, sei sempre nel mio cuore, basta pensare a tutto ciò che hai fatto per me perché io mi senta felice”



“Un cuore di padre è il capolavoro della natura” (Antoine François Prévost)



“Caro papà, mi dispiace per tutte le volte che abbiamo litigato o che ti ho fatto arrabbiare, ma sappi che ogni cosa che abbiamo condiviso, anche quelle difficili, sono tutte speciali e indimenticabili per me”



“Papà, spero un giorno di essere un genitore speciale come lo sei stato tu”



“Papà, il tuo è l'abbraccio da cui tornare sempre”



“Un milione di auguri al mio papà, perché ci sei sempre, anche quando sei stanco o ti ho fatto arrabbiare”



“Non c'è nulla di più bello che sapere che ci sei”

