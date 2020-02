Festa del gatto: le 10 cose che non sapevi sul felino del tuo cuore

Festa dei gatti: dieci cose che non sapevi sui gatti

La storia della sua festa: come già accennato la scelta della data fu dettata dalla lettrice di “Tuttogatto”, Oriella Del Col. Le sue motivazioni sono ben cinque per questa data. Vuoi sapere quali sono?

- febbraio è il mese zodiacale dell’Acquario, ossia degli spiriti liberi e anticonformisti;

- febbraio è anche il “mese dei gatti e delle streghe”;

- il numero 17, nella nostra tradizione, è ritenuto un numero portatore di sventura, stessa fama che in tempi passati era riservata al gatto

- il 17 diventa “1 vita per 7 volte”

- il numero romano XVII trasformato in VIXI significa “sono vissuto”

La festa nel mondo: la data della festa del nostro amico gatto è diversa da Paese a Paese e nel 2002 il Fondo Internazionale per la Salvaguardia degli Animali fissò come World Cat Day l’8 agosto. Tutti festeggiano in quella data, ma rimangono feste locali: Italia e Polonia il 17 febbraio, gli Stati Uniti d’America il 29 ottobre, il Giappone il 22 febbraio e la Russia il 1° marzo.

Coccole ma non troppo: i gatti sono affettuosi e vogliono attenzioni, ma solo quando sono loro a richiederle. Se durante un’armoniosa sessione di carezze arriva qualche morso o graffio è normale: si è stancato di te!

Tutti amano i gatti: Secondo i dati Rapporto Italia 2020 di Eurispes, quattro italiani su dieci (39,5%) accolgono un animale in casa e a scegliere un gatto è il 29,6%.

Averne uno migliora la vita: diversi studi e sondaggi condotti in molti Paesi hanno rivelato che avere un gatto fornisce molti benefici per la salute che forse nemmeno conosci. Possedere un gatto, infatti, riduce lo stress e l’ansia, stimola il sistema immunitario, abbassa la pressione sanguina e aumenta la socievolezza.

Amano comunicare: i gatti possono emettere fino a 100 suoni distinti anche se per noi è difficile saper differenziarli. La loro capacità di differenziazione sonora è dieci volte superiore a quella dei cani.

Anche loro hanno bisogno di cure: sebbene sia vero che il gatto è un animale meno impegnativo del cane, questo non significa che non corra rischi e che non sia necessario controllare il suo stato di salute. È consigliabile, quindi, recarsi almeno 2 volte all’anno dal proprio veterinario di fiducia.

I gatti e il buio: possono vedere circa 6-8 volte meglio degli esseri umani ma per muoversi hanno bisogno di una minima fonte di luce che catturano attraverso un elevato numero di fotorecettori, chiamati bastoncelli.

Esiste un gatto-volpe: abita le foreste del nord della Corsiva e potrebbe appartenere a una nuova specie, conosciuta ma non scientificamente identificata per via delle abitudini notturne e la ritrosia che ne hanno reso difficile lo studio.

Si abituano a te: con il passare del tempo diventerà sempre più attento a te. Non ti seguirà per casa come un cane ma sicuramente miagolerà per salutarti quando fai ritorno.

Festa del gatto: 5 frasi da dedicare al nostro felino

Io non mi meraviglio affatto quando il gatto fa qualcosa di misterioso, mi meraviglio quando fa cose normali.(Gino Paoli)

Il gatto è stato per me un animale socratico. Mi ha insegnato a scoprire chi ero ed anche qual era il mio posto nel mondo. (Giorgio Celli)

Un cane è prosa. Un gatto è poema. (Jean Burden)

Quando un gatto fissa immobile un punto, forse sta creando una poesia. O sta scoprendo un varco nell’universo. O sta aspettando la venuta di un angelo.(Fabrizio Caramagna)

Un piccolo gatto trasforma il ritorno in una casa vuota nel ritorno a casa. (Pam Brown)

Puoi tenere un cane, ma è il gatto che tiene le persone, perchè i gatti trovano che gli esseri umani siano utili animali domestici. (Georges Mikes)

Paolo Ferrara

Averne uno migliora la vita, ogni tanto combina qualche guaio, non vuole essere disturbato, è silenzioso, abitudinario ma ama stare in compagnia, di chi stiamo parlando? Del nostro. Dal 1990 in Italia c’è una data dedicata interamente ai gatti ed è proprio oggi, lunedì. Tutto è partito da una giornalista gattofila,, che propose un referendum tra i lettori della rivista “Tuttogatto” per stabilire il giorno da dedicare a questi nostri amici a quattro zampe.La proposta vincitrice fu quella della signorache motivò la sua idea attraverso cinque punti.In varie città d’Italia si festeggia questa ricorrenza con diverse iniziative artistiche o di solidarietà. Ecco tutto quello che c’è da sapere sui gatti e sulla loro festa.Non tutto quello che si dice suiè vero e spesso le credenze rischiano di mettere in pericolo la sua salute. I gatti hanno davvero sette vite ed è vero che vedono al buio? Ecco le dieci cose non forse non sapevi sul tuo amico felino.Oggi è anche un’occasione in più parlare die dell’importanza dellee se vuoi dedicare loro alcune frasi, eccone alcune!