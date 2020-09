Equinozio di Autunno, quando inizia la stagione?

Equinozio d’autunno: cos’è e quando si verifica

Equinozio d’autunno: il misticismo e le celebrazioni esoteriche

Le giornate sipian piano sempre di più e leiniziano a scendere. È segno che l’stia definitivamente lasciando spazio alla nuova stagione. Dal, infatti, con l’saluteremo ufficialmente la caldaper prepararci al periodo dell'anno in cui il freddo preannuncia l'inverno in tutta la sua asprezza e maestosità.Ma cosa succede durante l’? Ecco tutto quello che c’è da sapere.Secondo i dati dell’l’autunno dureràe si concluderà ilcon l’arrivo della stagione invernale. Il termine equinozio deriva dal latino "", letteralmente "notte uguale" e designa il momento in cui il Sole attraversa l’equatore celeste. Nel momento in cui si verifica l'equinozio giorno e notte durano quasi allo stesso modo, quindi nell'antichità si credeva che l'arrivo di questa stagione segnasse unnel mondo. Oggi però sappiamo che la lunghezza del giorno dipende dalla distanza dall’equatore. Se nell’emisfero boreale si inaugura la stagione autunnale, in quello australe l'equinozio di settembre coincide con l'e quello di marzo, dell'. Quest'anno l'Italia saluterà la stagione martedì. La data ufficiale dell'equinozio, però, cambia ogni anno perché il periodo orbitale della Terra non è esatto: ci voglionoper fare una rivoluzione completa del Sole e pertanto la sua rotazione ha alcune variazioni e subisce un ritardo che si sistema negliL’autunno ha sempre giocatodopo il passaggio dalla luminosa e radiosa estate e nell’aveva un forte carico di. Le culture antiche infatti consideravano l’equinozio d’autunno il momento dopo il quale iniziare a prepararsi per l’inverno e dunque dare vita ad un vero e proprioalla ricerca di. Tra i popoli che hanno lasciato traccia di evidenti celebrazioni esoteriche troviamo i. Le loro piramidi a gradoni di El Castillo a Chichen Itza in, ad esempio, regalano degli effetti ottici dovuti all’ingegnosi giochi di luce.