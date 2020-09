Bacio Perugina Gold, che gusto ha la novità limited edition

Bacio Perugina Gold: la nuova limited edition

Fonte foto Instagram @ila_comiSi chiamaed è una nuova limited edition messa a punto dagli esperti cioccolatieri di Perugia. Se nell’ultima edition,, la novità era il cioccolato Ruby, questa volta gli esperti hanno voluto stupire i nostri palati con un nuovo guscio diaccompagnato dall’immancabile ripieno di granella con un cuore di nocciola delicatamente tostata.Ecco tutti i dettagli della nuova versione del cioccolatino inventato nel 1922 da Luisa Spagnoli.La tradizione vuole che il Bacio sia nato dall’idea didi impastare i frammenti di nocciola che venivano gettati durante la lavorazione dei dolciumi con il cioccolato. Il risultato era un cioccolatino dalla forma irregolare che ricordava la forma di un pugno chiuso. Negli anni 30 fu battezzato con il nome "Bacio Perugina" e il confezionamento creato da Federico Seneca, frutto della rielaborazione del quadro di"., titolare del negozio Perugina di Corso Vannucci a Perugia, ha comunicato che il bacio al caramello è arrivato da pochi giorni e si stanno avendo i primi riscontri positivi: "Il bacio al caramello sta piacendo molto". Ha anche aggiunto: “Abbiamo aperto in corso Vannucci col marchio Perugina per tradizione familiare. Avevamo già un altro negozio in piazza Italia, sempre di prodotti Perugina. Ora siamo felici di accogliere i visitatori, per cui da sempre rappresentiamo un’attrazione, con questa novità”. È confermato inoltre che anche nel nuovo Bacio Gold ci saranno i cartigli introdotti dal direttore artistico della Perugina