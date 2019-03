Equinozio di Primavera 2019: ecco perché inizia il 20 marzo

Equinozio di Primavera: 20 o 21 marzo?

Equinozio in anticipo? No, anno bisestile

Primavera riformata: per ora inizia il 20 marzo

Viva la geografia astronomica

Credevi che la? E invece no!, è arrivata ile noi di Skuola.net vi spieghiamo il perché., e a te hanno sempre insegnato che. Eppure, come dice anche il doodle di Google di oggi, dal 20 marzo inizia la primavera! Chi ha ragione?In realtà, è già da qualche anno che l'equinozio di Primavera cade di 20 marzo. Questo perché ogni anno non è composto solamente da 365 giorni[/url] come vuole il nostro calendario, ma da sei ore in più, ed è questo il motivo per il quale, ogni quattro anni, si aggiunge un giorno in più all’interno anno (anno bisestile). Questo è anche il motivo per il quale gli equinozi cambiano. Infatti, anche se in realtà i giorni dell’inizio delle stagioni sono sempre gli stessi, gli orari in cui queste partono no: se un anno non è bisestile, l’ora dell’equinozio avanza, se è bisestile torna indietro di un giorno. O meglio, questo fino all’arrivo di Gregorio XIII.Infatti, con la riforma gregoriana sono stati tolti tre giorni bisestili ogni quattrocento anni. Questo ha fatto sì che alla fine del Novecento, quando sono stati scritti i libri su cui tutti, chi più, chi meno, abbiamo studiato,. Ma l’avvento del Duemila lo ha riportato indietro di un giorno,, ed ecco svelato il mistero. Lo sapeteNel 2102.In realtà, il mistero dell’equinozio di primavera non sarebbe stato tale se gli equinozi e, più in generale, tutta la, fosse stata studiata meglio. Ma, per fortuna, a questo c’è sempre un rimedio grazie aglidi Skuola.net.

Equinozi e solstizi

Le stagioni astronomiche

Terra - Moti

Terra- I moti secondari

Serena Rosticci