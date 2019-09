Primo giorno di autunno 2019: quando cade l'equinozio

Equinozio d’autunno: quand’è?

Con il ritorno a scuola, al lavoro e quindi semplicemente alla vita quotidiana possiamo mettere ufficialmente la parola. E anche la natura e il calendario lo fanno a modo loro. Infatti è sempre ormai. E a celebrarlo, come ogni anno, ci sarà. Andiamo a scoprire quando sarà quest’anno e cosa vuol dire esattamente per noi questo singolare giorno.L’equinozio d’autunno è un momento specifico dell’anno in cui. Quando avverrà quest’anno?L’equinozio di autunno 2019 accadrà, alle ore 9:50. In quel giornoe avremo 12 ore di luce e 12 di buio, infatti "" è una parola che deriva dalla locuzione latina aequa nox cioè. Da quel momento in poi nel nostro emisfero le ore di luce andranno a diminuire, mentre il contrario avverrà al sud dell’equatore.Specificare la data dell’equinozio è sempre importante, perché sia quello d’autunno che quello di primavera - che indica per noi l’inizio dell’allungarsi delle giornate -, ma dipendono dall’inclinazione e dalla rotazione del nostro pianeta.