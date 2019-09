Love is blind, blind for love: la mostra sensoriale di Venezia

Tutti i sensi tranne uno

L'amore come leitmotiv delle opere

, presso il palazzo Tiepolo Passi è stata inaugurata una mostra intitolata ‘’ disponibile fino a novembre che, come suggerisce il nome, è ispirata ad. A riportarlo, un servizio di Tg1 Online che puoi vedere qui Si tratta diche coinvolge. Prerogativa indispensabile per partecipare alla mostra è infatti quella di lasciarsi bendare e di procedere lasciandosi guidare soltanto attraverso l’uso degli altri sensi, fra leL’esperienza che la mostra invita a fare è quella di mettersi nei panni dei non vedenti e attraversare le opereA fare da guida e ad aiutare in questo insolito percorso sensoriale saranno proprio i non vedenti che condurranno i partecipanti alla scoperta delle opere proposte.Guarda anche:Il filo conduttore che accomuna ogni elemento all’interno della mostra è. Non a caso, tra i miti presenti nella mostra e riprodotti nelle opere si trova ad esempio quello di, riscritto e ambientato appunto a Venezia. La celebre storia dei due amanti della classicità, è stata proposta in quanto simbolo dell’amore, ma come afferma Caroline Lepinay, l’autrice stessa del, bisogna stare attenti alla considerazione che si ha di questo potente sentimento in quanto ‘è spesso, ma in realtàed è semplicemente la vanità che porta la gente alla distruzione.’.