I concerti dell'estate 2020 potrebbero farsi al Drive In

Drive In, potrebbe tornare in voga per i concerti 2020

Il Drive In sta per diventare realtà in Italia

Non è una previsione pessimistica quella dell’ipotizzare la ripertura di. Infatti tutti i concerti in programma da febbraio in poi: ma quando potremo tornare a vedere i nostri cantanti preferiti dal vivo? Questa domanda ancora: tuttavia alcune realtà italiane si stanno già muovendo per cercare di organizzare degli eventi, ovviamente in, già perScopriamo come.Il Drive In è una pratica, che permetteva la visione di film su uno schermo enorme, all’aperto, in un’area alquanto grande, il cui ingresso era consentito solamente in macchina. Questa moda anni 60’. Infatti, a causa dell’emergenza Coronavirus, molti sono gli eventi che si sono dovuti rinviare perché non si sarebbero potute garantire le norme di sicurezza. Tuttavia la soluzione del. L'idea è quella di quattro società operanti nel settore della produzione di manifestazioni musicali, sportive e aziendali - Utopia Srl, Zoo Srl, Italstage, e 3D Unfold - che vorrebbero unire le forze in un'associazione temporanea di imprese per dare vita al progetto "Live Drive In".Il progetto non è solo una fantasia,e potrebbe vedere la luce già nell’estate 2020, grazie alla partecipazione delleche stanno accogliendo l’idea in modo molto positivo. Le città che finora hanno aderito al progetto sono:. Non ci resta dunque che aspettare per prendere i biglietti per questa nuova forma di intrattenimento.