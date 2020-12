Natale 2020, nuovo lockdown e restrizioni: le ipotesi e le parole di Conte

Natale 2020: si va verso un nuovo lockdown

Le parole del Premier Conte sul Natale 2020

Fonte foto: Facebook Le prossime ore saranno decisive per il Governo: infatti sono in gioco possibili nuove restrizioni in vista delle feste natalizie.in vigore dal 4 dicembre fino ai primi di gennaio 2021,Ci sarà un nuovo lockdown? Scopriamo insieme quali sono le ipotesi più affermate.Con la notizia che la Germania a partire dal 16 dicembre entrerà nuovamente in lockdown,per ripararci da unaprevista per gennaio 2021. Si sta dunque pensando ae il 1° gennaio 2021, che ad oggi, sono comunque giorni in cui la mobilità è già stata ristretta,. Un’altra ipotesi in discussione prevede. Il tutto si pensa sarà sancito, come riportato da Today , attraversoA confermare queste ipotesidalle pagine de LaStampa , che intervistato proprio oggi annuncia: “Abbiamo già predisposto un piano dedicato specificamente alle festività natalizie, anche alla luce dei suggerimenti del Comitato Tecnico Scientifico. Ora si rende necessaria qualche ulteriore misura restrittiva. Ci stiamo riflettendo in queste ore. Dobbiamo scongiurare a ogni costo una terza ondata, perché sarebbe devastante anche sul piano della perdita di vite umane”. Dunqueche anticipa le feste. Infine: “Ad esempio, abbiamo chiesto agli italiani, nei festeggiamenti in casa, di evitare di ricevere persone abitualmente non conviventi. Ovviamente queste sono regole non vincolanti, perché non possiamo dettare i comportamenti nelle case private. Ma sono comunque essenziali, per tutelare la salute di tutti. E quando leggo di persone che si stanno adoperando per organizzare feste clandestine a Capodanno, beh, questo fa male. Chi partecipa a questi veglioni proibiti mette a rischio se stesso, i propri cari, i propri amici e tutte le persone a cui dice di volere bene. - E quindi conclude - Per questo ripeto agli italiani: non lo fate, ve ne prego”.