De Luca contro Halloween: dal coprifuoco al The Indipendent, cosa è successo

De Luca sbarca sui social americani: il commento su Halloween

De Luca a Che Tempo Che Fa: "Queste idiozie non possono essere tollerate"

Le considerazioni del governatore della regione Campania,, circa i preparativi dei campani per la festa dihanno superato i confini nazionali e sono diventate virali negli. Il motivo? Il governatore ha introdotto, come misura di contrasto alla diffusione del virus, unnel weekend a cavallo tra ottobre e novembre e ha esplicitamente definitocome “un’immensa idiozia” e “una stupida americanata”.Ecco cosa hanno scritto all’estero.Dopo i post pubblicati da Naomi Campbell sui “lanciafiamme”, il governatore della regione Campania,, torna a far parlare di sé in America con un commento fatto sulla natura della festa di. Durante una diretta su Facebook in cui presentava leda rispettare per evitare la diffusione del virus, il governatore ha definito la festa pagana celtica “una stupida americanata” e un “monumento all’imbecillità”. Il messaggio non è di certo passato inosservato e dopo essere diventato virale in Italia, il quotidiano americano online,, lo ha riportato sul suo portale allegando il video sottotitolato. Nell’articolo di presentazione, inoltre, hanno ricordato ai lettori dell’oltreoceano che fu proprio il governatore della Campania che “minacciò a marzo di inviare la polizia con i lanciafiamme per interrompere le feste studentesche mentre la pandemia infuriava”.Ma non finisce qui: durante un’intervista a “”, il governatore ha commentato l’articolo pubblicato dalla testata americanadichiarando che l’intenzione della sua affermazione non era irritare gli animi degli americani: “Non penso avremo incidenti diplomatici con gli Usa per quello che ho detto, cioé che Halloween è una cosa idiota. Io l'ho detto perché mentre facciamo i conti con i posti letto e salviamo la vita della gente, c'è qualche imbecille da noi in Campania che si preparava alla festa di Halloween, mi sembra che queste idiozie non possano essere tollerate".