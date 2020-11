Torna l’autocertificazione: quando va usata e pdf da scaricare

Autocertificazione a livello nazionale, quando è obbligatoria

Autocertificazione nelle Regioni rosse, quando presentarla

Il modulo di autocertificazione da scaricare in pdf

Durante la diretta di ieri, ilha illustrato tutte le nuove misure di sicurezza anti-Covid che entreranno in vigore, salvo ulteriori e successive disposizioni. Accanto al, tra le novità più importanti introdotte nel nuovoc’è il ritornoScopri dove e quando è necessario averla!Guarda anche:L’rimane obbligatoria per tutti, a livello nazionale, durante, quindi dalle ore 22:00 alle ore 05:00. In questo intervallo di tempo infatti i cittadini potranno spostarsi sul territorio, come quelli legati allao alL’obbligo di presentare l’autocertificazione invece si intensifica in tutte le Regioni contrassegnate dal colore rosso, indicatore che evidenzia appunto una situazione epidemiologica particolarmente critica. Nelleinfatti, tra cui, le misure di sicurezza imposte dal nuovo Dpcm, ricalcano quelle previste nello scorso lockdown: in uno scenario che vede negozi e scuole chiuse e smart working diffuso, il modulo diall’interno di queste Regioni sarà infatti necessario anche per. In questo caso, non saranno ammessi spostamenti per passeggiate o visite a parenti, amici e congiunti ma soltanto perPer scaricareufficiale in formato, pubblicato dal Ministero dell’Interno, clicca qui