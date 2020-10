Coronavirus: verso il coprifuoco alle 23 in Lombardia

Regione Lombardia: si va verso il coprifuoco

Regione Lombardia: altre possibili misure restrittive

Dopo l’e il conseguente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,, dallaè arrivata la volontà di proseguire conper evitare l’ulteriore diffusione del virus. Nelle ultime ore il governatore, infatti, ha annunciato che la regione ha ricevutoper istituire un vero e proprio coprifuoco dalle 23.00 alle 5.00 in Lombardia. Ecco cosa potrebbe accadere a breve.“Abbiamo deciso di emanare un provvedimento che sia anche simbolico, che dalle 23 alle 5 di mattina le attività siano chiuse e la gente sia in casa e che, salvo il caso di urgenze, non si possa circolare per le strade in Lombardia”. Sono queste le parole di, governatore della Regione Lombardia, usate per commentare la probabile nuova misura da adottare sull’intero territorio regionale. Il governatore, infatti, è preoccupato dalla seconda ondata di contagi e ne trova la causa neglifatti nell’ultimo periodo tra movida notturna, feste e incontri nelle piazze. La decisione di istituire undel mattino è stata presa all', dai sindaci di tutti idella Lombardia, dal presidente dell'Anci,, daie die dallo stesso governatore Attilio Fontana, in risposta all’e ai nuovi dati con i contagi pubblicati in questi giorni. Il governatore ha anche confermato che nei prossimi giorni l’ospedale insarà pronto per ricevere i malati sebbene auspichi di non avere “la necessità di usarlo”.Ma non è tutto, dalla regione è arrivata anche la proposta di: “I numeri di ogni giorno e soprattutto le proiezioni degli esperti, che già avevano fatto anticipazioni in occasione della precedente infezione e che si erano dimostrate vere, ci inducono a essere molto cauti e ad avere il timore che entro 15 giorni, cioè entro fine mese, avremo una situazione che non sarebbe ancora da collasso ma che sarebbe impegnativa. Da qui abbiamo pensato di chiudere la media e grande distribuzione nelle giornate di sabato e domenica”. La proposta, condivisa con il ministro della Salute,, e il sindaco di Milano,, deriva dalla previsione dellasecondo cui il 31 ottobre ci potrebbero essere 4mila ricoverati in terapia non intensiva e 600 in terapia intensiva.