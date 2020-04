Come apparire più belle in videochiamata

Trucco per il viso

Trucco per le labbra

Trucco per gli occhi

Lein questo momento di necessaria distanza sociale, sono l’unico mezzo in grado di far sentire meno la lontananza forzata a cui tutti siamo obbligati. Sono diventate così, uno spazio virtuale in cui le coppie possono ritrovarsi e condividere i loro pensieri. Così anche se si è obbligati a rimanere a casa è importantee apparire un minimo curati, iniziando ad esempio a togliersi il pigiama! Tra innamorati non si bada molto all’apparenza è vero, ma è anche innegabile che per molte ragazzedavanti al proprio fidanzato è sempre importante, anche in tempo di quarantena.Vediamo allora i, che ha deciso di condividere con il parterre femminile la sua competenza ed esperienza in materia di trucco,anche attraverso l’occhio, spesso deformante, della fotocamera.Guarda anche:Per cominciare la prima cosa da fare è stendere una buona base di trucco su tutto il viso. Un po’ die diaiuteranno a nascondere le imperfezioni del viso e le occhiaie mentre laservirà da fissante e opacizzante del trucco già steso. L’ultimo tocco per completare la zona viso è rappresentato dalche, applicato sulla parte alta degli zigomi, conferirà più luminosità alle guance.Come scegliere il colore giusto del rossetto? Giulietta Fargnoli ribadisce che non esiste un pigmento assoluto giusto o sbagliato per tutte ma il segreto per scegliere correttamente la tonalità migliore di rossetto dipende dal. Secondo il parere della make-up artist infatti alledona di più un colore deciso come il rosso o le varie tonalità del rosa. Le tonalità di rosso e rosa è opportuno che siano inversamente proporzionali alla tonalità stessa del colore dei capelli: se il biondo è freddo allora il colore del rossetto è meglio che sia più acceso e viceversa, proprio per dare equilibrio alle varie sfumature e non creare quindi contrasti troppo forti o troppo spenti.Per leinvece qualsiasi variante del rosa va bene ma se si vuole dare un tocco di risolutezza, il rosso è decisamente più adatto.Leinfine possono spaziare fra tutte le tonalità di rossetto, tenendo però sempre presente. A tal proposito, l’esperta suggerisce un modo per individuare quest’ultimo, attraverso l’osservazione delle vene sul polso: se infatti il loro colore tende al verde, significa che il proprio sottotono è caldo, se invece tende al blu, il proprio sottotono è freddo. Dopo averlo dunque individuato, sarà possibile capire la tonalità di rossetto che meglio si adatta al proprio viso.Anche per il trucco da applicare agli occhi non esiste una soluzione assoluta che vada bene per tutte maIlè un ottimo alleato di tutte le ragazze con, mentre quelle con taglio irregolare, oltre al mascara, possono usare anche l’, essenziale per correggerne la forma e sfumarla.Per le ragazze con gliinvece la make up-artist consiglia di, uno più scuro verso l’esterno e uno più chiaro verso l’interno, proprio per conferire luminosità allo sguardo. Ancora una volta, è raccomandato l’uso delper dare voluminosità alle ciglia ma, per non appesantire, è meglioe preferire invece una riga dial suo posto.