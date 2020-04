Coronavirus: tecnologia, fumetti, film e giochi gratis aspettando la fine della quarantena. Ecco dove trovarli

Intrattenimento per tutti i gusti

Dai giochi di ruolo ai tutorial

I consigli pratici degli esperti

Una raccolta fondi per gli ospedali che combattono il virus

In queste settimane di permanenza forzata in casa si stanno moltiplicando le iniziative che puntano a fare compagnia ai ragazzi. A farli distrarre per qualche ora, aiutandoli a non pensare alle brutte notizie. Sono talmente tante che si rischia di perdersi. La- tra i siti di riferimento del mondo Tech – ne ha però selezionate alcune tra le più interessanti.Come, la mostra promossa dalla British Library, dedicata al celebre maghetto di Hogwarts, visitabile online attraverso un tour virtuale. Aperta a tutti e gratuita, la mostra, che si tiene all’interno della British Library ed è organizzata in collaborazione con Wizarding World, non potrà essere visitata fisicamente a causa della quarantena attualmente in corso, ma si potrà godere online delle meraviglie esposte al suo interno, in qualunque momento e comodamente da casa, attraverso Google Arts & Culture.Molto allettante anche l’iniziativa delche trasmetterà gratuitamente in streaming. E per chi non avesse voglia di aspettare, il celebre teatro londinese ha reso, che potranno saziare i palati degli amanti del teatro. Ma questi sono solo un paio di esempi. Tom’s Hardware, infatti, offre un'enorme quantità di idee, consigli e attività in grado di appagare quasi tutti i gusti. Sono numerosi gli articoli che promuovono le iniziative di vari distributori ed editori, che in queste settimane di quarantena obbligata hanno messo- in forma gratuita, o fortemente scontati - per garantirein questo periodo molto precario.E se non siete così amanti della tecnologia o siete alla ricerca di qualche attività dal sapore maggiormente “conviviale”, non temete perché l’iniziativacomprende una- quindi con carta, penna e dado come unica periferica di controllo - per poter passare le vostre serate in compagnia di coinquilini o famigliari. Se, invece, il vostro problema più grande è quello di poter proseguire io di poter, Tom’s Hardware Italia ha pensato anche a voi, selezionando i migliori corsi online, per imparare comodamente da casa.L’iniziativa “Tom’s resta a casa”, però, non si limita solamente a proporre attività di vario genere con le quali impegnare le ore durante queste settimane di quarantena, ma si espande in una serie di editoriali dove i vari redattori si prodigano nel fornire, organizzando le giornate in relazione alle proprie passioni. Articoli che vogliono anche, su quali sono gli articoli maggiormente richiesti in questo periodo, aiutando gli acquirenti nel reperire, per esempio, i migliori igienizzanti al prezzo più basso.Encomiabile, inoltre, la recente campagna realizzata da Tom’s Network (network YouTube di Tom’s Hardware Italia) in collaborazione con, ideatore dell’iniziativa. Il celebre youtuber e il network di Tom's Hardware sono scesi in campo al motto diper raccogliere, per aiutare il nostro Paese e per dimostrare che anche le community del web nel loro piccolo possono dare tanto. L'obiettivo è quello di raggiungere i 20.000 euro di donazioni per l’acquisto di due ventilatori polmonari e di materiale sanitario da destinare agli ospedali impegnati nella lotta al coronavirus. I primi giorni della campagna si sono rivelati un vero e proprio successo, con il raggiungimento di 2.563 euro, cifra raccolta solamente durante il primo stream dedicato alla campagna., conoscere le date dei prossimi stream e capire come donare visita le pagine di Tom’s Hardware Italia, nella sezione dedicata a “Tom’s resta a casa”