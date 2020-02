Coronavirus, università: lezioni ed esami si recuperano?

Lezioni ed esami sospesi per Coronavirus: possibile la didattica a distanza

Coronavirus: le università faranno recuperare lezioni ed esami

Coronavirus, il periodo di assenza non viene contato

Molti studenti universitari stanno assistendo alla. Questo vuol dire che dovranno rinunciare a quelle ore di corso e agli appelli di fine febbraio? A chiarire questo punto è, che definisce proprio come dovranno muoversi le università per garantire il diritto allo studio.Leggi anche:Il decreto cita esplicitamente il ricorso, laddove possibile, aper evitare di interromperle per un lungo periodo di tempo: "Nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica nelle quali non e' consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione degli studenti alle attività didattiche o curriculari, le attività medesime possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni". Questo vuol dire che, se la vostra università ne ha i mezzi,. Tuttavia, devono essere gli atenei stessi a definire in quale modo svolgere la didattica a distanza: verificate quindi se il vostro ateneo lo prevede.Ma cosa diresaltati per la chiusura straordinaria? Anche qui la normativa parla chiaro: "Le Università e le Istituzioni di cui al precedente periodo, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico". Stando al testo, quindi, alla riapertura dell'università, questa dovrà fare in modo che, organizzandosi in modo tale daecc. qualora necessari alla vostro percorso.Può suonare ovvio ma, con la chiusura d'emergenza delle università,: "le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera - si precisa - non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni".