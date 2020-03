Coronavirus: quando si azzereranno i contagi secondo la statistica?

Contagi coronavirus, il "giorno zero": le possibili date del report

Abruzzo: 11 aprile

Basilicata: 7 aprile

Calabria: 17 aprile

Campania: 20 aprile

Emilia-Romagna: 28 aprile

Friuli-Venezia Giulia: 10 aprile

Lazio: 16 aprile

Liguria: 7 aprile

Lombardia: 22 aprile

Piemonte: 15 aprile

Puglia: 9 aprile

Sicilia: 14 aprile

Trentino-Alto Adige: 6 aprile

Umbria: 7 aprile

Valle d’Aosta: 8 aprile

Veneto: 14 aprile

Coronavirus Italia: quando ci sarà la fine dei contagi?

La validità delleper contenere la diffusione del coronavirus continua e l’ultimo report giornaliero della Protezione Civile, quello di ieri 30 marzo, sembra dare speranza agli italiani bloccati in casa dalla pandemia. In molti si staranno chiedendo quando tutto questo finirà e una ricerca dell'Istituto Einaudi pare abbia una risposta, come riporta Il Corriere della Sera. Ecco tutte le statistiche e le possibiliLa pandemia danon si è ancora arrestata ed è di fondamentale importanza continuare a rispettare le disposizioni governative per azzerare il numero dei contagi. Intanto, il centro di ricerca, ha formulato le prime proiezioni sulla data in cui l’Italia arriverà a quota zero nei nuovi contagi registrati, regione per regione. Il lavoro dell’Istituto, affidato al, si basa sugli aggiornamenti quotidiani della Protezione Civile. Secondo lo studio, il limite massimo ad oggi per "il giorno zero" dei contagi in Italia è il 16 maggio.E' infatti lala regione per la quale la data è più lontana, stimata tra il 5 e il 16 maggio. La differenza di ben 10 giorni tra i due scenari dipende dai metodi di calcolo: nel primo caso si valutano i valori al centro della distribuzione delle probabilità fra evenienze peggiori ed evenienze migliori, il secondo valuta anche i valori estremi e fuori della norma.Ecco le altre possibili date dei contagi zero regione per regione alla data odierna.I dati formulati dall’sono in costante cambiamento: si potrebbe arrivare al 16 maggio per avere la fine dei contagi o al 5 maggio se ci sono minime devianze assolute. Le estrapolazioni sono preziose per far formare al governo delle aspettative sulla traiettoria delle prossime settimane e alla popolazione in generale per capire quando tutto finirà. È doveroso, dunque, continuare a rispettare le disposizioni governative e contribuire, come in una social catena, a frenare la diffusione del coronavirus. Ecco qui tutte le misure anti contagio che dovrai continuare a rispettare