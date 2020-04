Coronavirus Contagi 0, i dati aggiornati: ecco quando ne usciremo secondo la scienza

Contagi zero: la mappa regione per regione

Piemonte 21 maggio

21 maggio Valle d'Aosta 13 maggio

13 maggio Lombardia 28 giugno

28 giugno Bolzano 26 maggio

26 maggio Trento 16 maggio

16 maggio Veneto 21 maggio

21 maggio Friuli Venezia Giulia 19 maggio

19 maggio Liguria 14 maggio

14 maggio Emilia Romagna 29 maggio

29 maggio Toscana 30 maggio

30 maggio Umbria 21 aprile

21 aprile Marche 27 giugno

27 giugno Lazio 12 maggio

12 maggio Abruzzo 7 maggio

7 maggio Molise 26 aprile

26 aprile Campania 9 maggio

9 maggio Puglia 7 maggio

7 maggio Basilicata 21 aprile

21 aprile Calabria 1 maggio

1 maggio Sicilia 30 aprile

30 aprile Sardegna 29 aprile

In questi giorni ilsta lavorando senza sosta per fornire le linee guida di convivenza con il virus per la. Le misure restrittive sono prorogate sino al 3 maggio ma come ha detto nelle ultime ore il Presidente del Consiglio dei Ministri,, se si abbandona la linea della massima cautela, la curva del contagio risalirebbe in modo incontrollato e verrebbero vanificati i sacrifici degli italiani.Nel frattempo l’ha disegnato una mappa con le probabili date dei contagi zero in ogni regione. Ecco cosa dicono le statistiche.Lanon si è ancora arrestata ed è di fondamentale importanza continuare a rispettare le disposizioni governative per azzerare il numero dei contagi. Gli esperti dicono che "la fine dell'emergenza Covid-19 in Italia potrebbe avere tempistiche diverse nelle regioni a seconda dei territori più o meno esposti all'epidemia". L’, coordinato dal professore, ha disegnato una mappa con le possibili date dei. Le previsioni non tengono conto dei provvedimenti introdotti dai Dcpm per “eventuali misure di allentamento del lockdown”.Secondo le statistiche fornite, lonon si avrà prima della fine del mese di giugno ine nelle. Nelletra la fine di aprile e l’inizio di maggio. Ine inpotrebbe arrivare perfino oggi, 21 aprile. Ecco le regioni con la relativa “data minima di assenza di nuovi casi di contagio”: