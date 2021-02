Sciopero trasporti 8 febbraio, orari delle maggiori città

Sciopero trasporti 8 febbraio: gli orari di Roma

Milano sciopero trasporti 8 e 9 febbraio 2021

Sciopero trasporti Napoli 8 febbraio 2021

Funicolari : Chiaia, Centrale e Montesanto ultima corsa del mattino garantita alle ore 09.20. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana delle ore 13.20. Impianto di Mergellina chiuso. Attivo servizio navetta 621 (segue fasce garanzia bus).

: ultima corsa del mattino garantita da Piscinola alle ore 09.20 e da Garibaldi alle ore 09.20. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana da Piscinola alle ore 13.10 e da Garibaldi alle ore 13.50. Linee di Superficie: (tram, bus, filobus) stop al servizio dalle ore 09:00 alle ore 13:00. Le ultime partenze saranno effettuate circa 30 minuti prima l’inizio dello sciopero per riprendere circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero.

Torino: sciopero trasporti 8 febbraio 2021

Servizi URBANO-SUBURBANO, EXTRAURBANO, METROPOLITANA, ASSISTENTI ALLA CLIENTELA : dalle ore 18.00 alle ore 22.00

: dalle ore 18.00 alle ore 22.00 Servizio FERROVIARIO sfmA (Torino–aeroporto–Ceres) : dalle ore 18.00 a fine servizio

: dalle ore 18.00 a fine servizio Personale addetto ai CENTRI DI SERVIZI AL CLIENTE: dalle ore 12.18 a alle ore 16.18

Con l’anno nuovo è iniziata anche una: il prossimo è previsto. A scioperare saranno iin protesta sul rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri–TPL Mobilità, a cui aderiscono le Organizzazioni territoriali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Ugl-Fna e Fast-Confsal, come riporta Torinotoday.it Ma vediamo gli orari della protesta nelle principali città.Come segnalato su facebook dalla stessa Atac il trasporto pubblico romano sarà a rischio, per lo sciopero nazionale di 4 ore, proclamato dai sindacati Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Faisa Cisal, Fast Confsal. Questa agitazione interesserà(incluse le linee periferiche gestite dalla Roma Tpl),A Milano sarannoche interesseranno i trasporti la settimana prossima, infatti, come notificato dal comunicato di Trenord è previsto uno sciopero al quale potrà aderire esclusivamente il personale del gestore dell’infrastruttura ferroviaria, e saranno dunque interessati, che potranno subire. Nessuna ripercussione, invece, per i treni circolanti esclusivamente sulla rete ferroviaria RFI.Per quanto riguarda le proteste di, il sindacato Or.S.A. ha indetto uno Sciopero Nazionale del. E quindi per effetto dell’agitazione sindacale del giorno precedente e delle normative che regolano gli scioperi nel trasporto pubblico, saranno, compresa la direttrice, i treni delle linee “”, e il servizio da e(sia da/per Milano Cadorna che da/per Milano Centrale).Per quanto riguarda invece Napoli, lo sciopero proclamato dalle sigle sindacali Filt-Cgil, Filt-Cisl, UilTrasporti, Faisa Icasl, UglFna e Usb: dalle ore. Si fermeranno, anche se sul sito web ufficiale ancora, come riporta investireoggi.it . Mentre sul sito di Anm , l’azienda dei trasporti pubblici di Napoli, sono segnalate le modalità di interruzione del servizio:Infine, riportiamo le comunicazioni presenti sul sito GTT per quanto riguarda le modalitàTuttavia GTT assicura cheentro l’orario di inizio dello sciopero e l’operatività dei CSC nella fascia oraria di garanzia: 12.00 - 15.00.