18app su Amazon, come creare un buono e spendere il bonus cultura

Anche per il 2019 è valido il bonus cultura. I nati nel 2000 possono richiedere la carta e spendere i 500 euro per cinema, musica e concerti, eventi culturali, libri, musei, monumenti e parchi, teatro e danza, corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. C'è tempo fino al 30 giugno per registrarsi sul sito dedicato, 18app, mentre fino al 31 dicembre 2019 si può spendere il bonus.

Il bonus, introdotto per la prima volta dal governo Renzi nel 2016, è stato confermato nella Legge di Bilancio 2019 approvata il 30 dicembre scorso, ma con uno stanziamento ridotto da 290 a 240 milioni per i ragazzi che compiranno 18 anni nel 2019 (nati nel 2001).

Come si ottiene il Bonus Cultura

18app su Amazon, come usarlo

Accedi a 18app.it con le tue credenziali,

Crea un buono del valore di 5, 10, 25 o 50 euro,

Visita il sito amazon.it per convertire il tuo buono in un codice Amazon

Spendi il buono nelle categorie abilitate.

Innanzitutto occorre avere le credenziali Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale), che è possibile procurarsi attraverso il portale www.spid.gov.it, come viene spiegato su www.18app.italia.it. Il passo successivo è la registrazione sul sito. A quel punto il diciottenne si vede comparire la somma a disposizione, spendibile non soltanto online, ma anche presso gli esercenti fisici aderenti all'iniziativa.