Black Friday 2020, che giorno è?

Scegli in anticipo cosa acquistare: per non perdere la testa tra i tanti prodotti scontati che ti verranno proposti, ti consigliamo di scegliere in anticipo cosa vuoi acquistare. Crea dunque una sorta di lista della spesa e pensa già a quanto vorresti spendere per ogni prodotto.

Fissa un budget: per evitare di spendere tutti i soldi che hai disposizione, decidi in anticipo un limite di denaro da tenere in considerazione durante gli acquisti. Questo ti aiuterà ad avere una prospettiva dei soldi iniziali e di quanto ti rimarrà.

Assicurati che sia applicato lo sconto: prima di acquistare un prodotto assicurati che sia stato applicato già uno sconto. In che modo? Cerca su Internet il prezzo di lancio e confrontalo con quello proposto dai diversi siti.

Confronta i prezzi: durante la settimana degli acquisti diversi siti di e-commerce proporranno gli stessi prodotti. Per avere la meglio ti consigliamo di confrontare i prezzi utilizzando i tool online, come il servizio Shopping di Google.

Sii riflessivo: se non scegli in anticipo i prodotti che vorresti comprare e ti lanci negli acquisti a seconda dei prezzi convenienti, ricorda di fermarti e di pensare a ciò che stai comprando per evitare di acquistare d’impulso prodotti che realmente non ti servono.

Il, il giorno in cui tutto costa meno, è sempre più vicino. È l’evento più atteso nel mese diin tutto il mondo perché permette di fareperché scontati. Ma da dove viene questa giornata e come si risparmia davvero? In questo articolo ti spieghiamo tutto ciò che bisogna sapere su questo appuntamentoe ti forniamo una serie di consigli peral meglio degli sconti previsti.Come anticipato, ilè la giornata più attesa dai clienti di tutto il mondo perché inaugura di fatto l’inizio dello. Le immagini di ogni anno sono sempre le stesse:di gente pronta a fare il migliore affare e acquistare prodotti ain negozio fisici e online. Ilè fissato per il, giorno successivo al, giorno del Ringraziamento negli Stati Uniti. Molti siti di, tuttavia, hanno già inaugurato la campagna di saldi con prodotti a prezzi imperdibili per evitare loda acquisto durante il Black Friday e per ottemperare alleper evitare la diffusione del. È il caso diche ha già aperto le danza agli acquisti folli e convenienti sul proprio sito: gli sconti durano complessivamente un mese! Se vuoi approfittarne anche tu, cliccando su questo link trovi tutte le informazioni in merito alle promozioni Amazon. Ma non è tutto: anche quest’anno gli acquisti potranno seguire in tutto ilfino ad arrivare al, il lunedì dopo la festa del Ringraziamento che riconferma prezzi scontati e imperdibili sui siti di e-commerce. Nel prossimo paragrafo ti diamo alcuniutili per approfittare al meglio degli sconti previsti nei negozi fisici e online.Se anche tu sei curioso di conoscere i prodotti in offerta durante lama non sai realmente quando siacquistando un prodotto, sei nel posto giusto! Di seguito di proponiamo deiche abbiamo elaborato per questo grande e attesissimo evento.