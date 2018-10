Instagram, il trucco per aggiungere i filtri nascosti

Non si può fare a meno di Instagram! Dì la verità, è il social che usi di più e questo vale anche per tutti i tuoi amici. Anche se lo conosciamo come le nostre tasche, a volte per distrazione o semplicemente per pigrizia non ci accorgiamo di tutte quelle funzioni che, invece, potrebbero rendere il nostro profilo ancora più bello. Tra queste ci sono i filtri nascosti. Infatti, quando proprio non ci piace nessuno di quelli che vediamo nella nostra lista, spesso lasciamo perdere ed evitiamo di postare la foto. Ma basterebbe un passo in più per trovarne altri che magari fanno al caso nostro! Vuoi sapere come?

Filtri nascosti su Instagram, come trovarli

Earlybird

Brannan

Sutro

Toaster

Walden

1977

Kelvin

Stinson

Vesper

Maven

Ginza

Skyline

Dogpatch

Brooklyn

Helena

Ashby

Charmes

Filtri nascosti su Instagram, come usarli

Instagram, il filtro Focus

Quando, possiamo scegliere se usare uno dei(da Clarendon e Nashville, per capirci) oppure modificare l'immagine manualmente. Ma se il risultato non ci soddisfa, cosa si può fare? Semplicissimo: andare alla fine della lista dei filtri preimpostati e cliccare su "Gestisci". Si aprirà una tendina con, e basterà selezionarli per iniziare ad usarli!Infatti, nella lista troveremo alcuni filtri già contrassegnati (e sono quelli che visualizziamo al momento nella lista dei preimpostati). Ma, se scorriamo, ne troveremo di altri. Quali sono? Eccoli:Per usarli, non devi fare altro che selezionarli con una spunta e, allo stesso tempo, approfittarne per deselezionare quei filtri della tua lista che proprio non usi mai. Attenzione però a non inserirne troppi, perché il caricamento dell'app potrebbe risultare rallentato. Per scegliere quelli che fanno per noi, è è possibile vederli in anteprima.Visto che parliamo di filtri, non potevamo non menzionare, arrivato solo qualche mese fa. Bisogna aprire la fotocamera di Instagram per scattare una foto, selezionare il filtro Focus sulla barra inferiore, e scattare. L’app applicherà quindi il cosiddetto "effetto bokeh" con il soggetto in primo piano a fuoco e lo sfondo sfumato. L'hai già provato?